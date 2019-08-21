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Quinta etapa

Dentista é preso na 5ª fase da Operação Marias no ES

A operação da Polícia Civil ainda está em andamento. Os alvos são agressores de mulheres que agem em todo o Estado

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 05:56

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

21 ago 2019 às 05:56
Plantão Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Daniela Carla/TVGazeta
Um dentista foi preso na manhã desta quarta-feira (21) durante a 5ª fase da Operação “Marias”, que investiga suspeitos de agressões e estupros contra mulheres no Espírito Santo. A operação ainda está em curso.
> Polícia divulga lista dos 10 assassinos de mulheres mais procurados
À reportagem da TV Gazeta, o advogado que representa o dentista informou que o cliente foi preso ao descumprir uma medida protetiva determinada pela Justiça. Segundo ele, a medida protetiva foi expedida após ele ameaçar uma mulher.
A primeira fase da operação da Polícia Civil foi deflagrada em janeiro de 2019. Depois, em fevereiro, veio a segunda parte da ação e, em maio, a terceira. Na quarta fase, 40 suspeitos foram presos.
> Polícia caça 40 bandidos que agem em 30 bairros da Grande Vitória
Dados da Polícia Civil apontam que pelo menos um agressor de mulher é preso por dia no Espírito Santo, sendo que a média é de três detenções diariamente.
Com informações Daniela Carla

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