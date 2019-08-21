Dentista é preso na 5ª fase da Operação Marias no ES

Plantão Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Daniela Carla/TVGazeta

Operação “Marias”, que investiga suspeitos de agressões e estupros contra mulheres no Espírito Santo. A operação ainda está em curso. Um dentista foi preso na manhã desta quarta-feira (21) durante a 5ª fase da, que investiga suspeitos de agressões e estupros contra mulheres no Espírito Santo. A operação ainda está em curso.

À reportagem da TV Gazeta, o advogado que representa o dentista informou que o cliente foi preso ao descumprir uma medida protetiva determinada pela Justiça. Segundo ele, a medida protetiva foi expedida após ele ameaçar uma mulher.

A primeira fase da operação da Polícia Civil foi deflagrada em janeiro de 2019. Depois, em fevereiro, veio a segunda parte da ação e, em maio, a terceira. Na quarta fase, 40 suspeitos foram presos.

Dados da Polícia Civil apontam que pelo menos um agressor de mulher é preso por dia no Espírito Santo, sendo que a média é de três detenções diariamente.