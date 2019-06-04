Arlei Aparecido Calisto, 37 anos, foi assassinado a tiros. DHPP investiga o crime Crédito: Montagem | Gazeta Online

O caminhoneiro Arlei Aparecido Calisto, 37 anos, foi assassinado com seis tiros, dentro de casa, na noite desta segunda-feira (03), no bairro Divinópolis, na Serra . De acordo com a Polícia Civil, os atiradores invadiram a casa da vítima, que estava sozinha.

Ainda não se sabe qual a motivação do crime. A esposa do caminhoneiro, 31 anos, contou que era constantemente agredida pelo marido, que era usuário de drogas. De acordo com a mulher, Arlei chegou em casa já agressivo e agitado.

Your browser does not support the audio element. Criminosos invadem casa e matam caminhoneiro a tiros na Serra

Já prevendo que seria agredida mais uma vez pelo marido, a dona de casa pegou os filhos, uma menina de nove anos e outra de três, e foi dormir na casa da mãe, que mora no mesmo bairro do casal.

Horas depois, por volta das 22h30, a dona de casa foi avisada por vizinhos, que a casa dela havia sido invadida por criminosos e o marido assassinado. À Polícia Civil, vizinhos do casal disseram que Arlei era agressivo dentro e fora de casa, mas principalmente com a família.

COMPORTAMENTO ESTRANHO

A esposa de Arlei relatou ainda, que há cerca de sete meses a filha dela, uma adolescente de 15 anos, fruto do outro casamento da dona de casa, foi morar com a avó por sentir-se incomodada com os olhares do caminhoneiro para ela.

A dona de casa classificou que o marido tinha ”olhares de desejo” para a filha e isso fez com que a menina deixasse de morar com o casal. Em entrevista à TV Gazeta, a mulher falou ainda sobre a possibilidade do marido ter sido morto por uma eventual dívida de drogas.

O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.