Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assassinato

Criminosos invadem casa e matam caminhoneiro a tiros na Serra

Arlei Aparecido Calisto, 37 anos, estava sozinho na residência quando foi surpreendido por bandidos armados

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 15:11

Publicado em 

04 jun 2019 às 15:11
Arlei Aparecido Calisto, 37 anos, foi assassinado a tiros. DHPP investiga o crime Crédito: Montagem | Gazeta Online
O caminhoneiro Arlei Aparecido Calisto, 37 anos, foi assassinado com seis tiros, dentro de casa, na noite desta segunda-feira (03), no bairro Divinópolis, na Serra. De acordo com a Polícia Civil, os atiradores invadiram a casa da vítima, que estava sozinha.
Ainda não se sabe qual a motivação do crime. A esposa do caminhoneiro, 31 anos, contou que era constantemente agredida pelo marido, que era usuário de drogas. De acordo com a mulher, Arlei chegou em casa já agressivo e agitado.
Criminosos invadem casa e matam caminhoneiro a tiros na Serra
Já prevendo que seria agredida mais uma vez pelo marido, a dona de casa pegou os filhos, uma menina de nove anos e outra de três, e foi dormir na casa da mãe, que mora no mesmo bairro do casal.
Horas depois, por volta das 22h30, a dona de casa foi avisada por vizinhos, que a casa dela havia sido invadida por criminosos e o marido assassinado. À Polícia Civil, vizinhos do casal disseram que Arlei era agressivo dentro e fora de casa, mas principalmente com a família.
COMPORTAMENTO ESTRANHO
A esposa de Arlei relatou ainda, que há cerca de sete meses a filha dela, uma adolescente de 15 anos, fruto do outro casamento da dona de casa, foi morar com a avó por sentir-se incomodada com os olhares do caminhoneiro para ela.
A dona de casa classificou que o marido tinha ”olhares de desejo” para a filha e isso fez com que a menina deixasse de morar com o casal. Em entrevista à TV Gazeta, a mulher falou ainda sobre a possibilidade do marido ter sido morto por uma eventual dívida de drogas.
O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados