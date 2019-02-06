Criminosos explodem agência do Banestes de Aracruz

Agência do Banestes foi atacada por criminosos durante a madrugada, em Aracruz Crédito: Kaio Henrique/TV Gazeta Norte

Três bandidos encapuzados explodiram uma agência do Banestes, no distrito de Guaraná, em Aracruz , região Norte do Estado, com a intenção de furtar o dinheiro dos caixas eletrônicos. Os criminosos deixaram um rastro de destruição no banco. O crime aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (06), na avenida principal da localidade. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Militar, indivíduos violaram o caixa eletrônico da agência bancária com o uso de artefato explosivo. Militares estiveram no local e acionaram a perícia da Polícia Civil. Já as imagens das câmeras de segurança obtidas pela TV Gazeta Norte mostram que um veículo Chevrolet Corsa é estacionado na porta do Banestes às 3h07. Os três suspeitos saem do carro, um deles com uma barra de ferro em mãos.

O acusado quebra a vidraça da agência com a barra de ferro e invade o local com outro criminoso. O terceiro aguarda do lado de fora, fazendo a escolta. Às 3h11, acontece a primeira explosão. Os bandidos entram no banco e tentam pegar algo. Às 3h14 acontece a segunda explosão. Logo depois, às 3h15, eles entram no automóvel e vão embora. Toda a ação durou apenas oito minutos.

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Ainda não foi informado como será o atendimento ao público na agência. Moradores do distrito disseram que ouviram as explosões e também disparos de arma de fogo. Eles ficaram apavorados com a ação criminosa.

CARRO INCENDIADO

Carro usado no crime foi incendiado Crédito: Internauta

Após a fuga, os bandidos abandonaram o carro usado no crime dentro de uma plantação de eucaliptos e incendiaram o veículo

INVESTIGAÇÕES

Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento ninguém foi detido e nenhum dinheiro foi levado. O caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Roubo a Bancos (DRB), e outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.

"A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. No ano de 2018, o serviço do Disque-Denúncia ajudou a levar 896 criminosos para a cadeia", conclui a nota da PC.

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