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Criminosos arrombam lanchonete em Vitória e comem até pudim

Foram levados diversos equipamentos como televisão, máquina de suco e fritadeira; além do roubo, os envolvidos no crime ainda fizeram um lanche no estabelecimento
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 set 2022 às 13:48

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 13:48

Criminosos arrombam lanchonete em Vitória e comem até pudim
Lanchonete foi furtada na madrugada Crédito: Oliveira Alves
Criminosos arrombaram uma lanchonete localizada na Rua General Osório, no Centro de Vitória, na madrugada desta quinta-feira (8). Durante a ação, eles reviraram todo o local, roubaram equipamentos e comeram até um pudim do estabelecimento. Segundo o proprietário, o prejuízo pode chegar a R$ 15 mil.
A invasão à lanchonete ocorreu pela grade do depósito, quebrada pelos envolvidos no roubo. Imagens do sistema de videomonitoramento mostra um homem dando cobertura do lado de fora, retirando os equipamentos roubados. Nas imagens, ele levanta a porta de aço, aberta por dentro pelo comparsa, e retira uma botija de gás.
Em conversa com o repórter André Falcão, da TV Gazeta, o proprietário contou que descobriu a invasão pela manhã. "Recebi uma ligação da vizinhança, falando que a loja estava aberta e que havia sido arrombada", relatou. 
Além da botija de gás, os criminosos levaram outros equipamentos da lanchonete. "Fritadeira, chapa de lanche, máquina de suco, a TV que acabamos de comprar, fritadeira, micro-ondas, balança, forno, sem contar os picolés, balas e salgados".
Criminosos arrombam lanchonete em Vitória e comem até pudim
Além de levarem equipamentos da lanchonete, os criminosos comeram um pudim Crédito: Reprodução
O proprietário contou que os indivíduos ficaram na loja cerca de uma hora e ainda fizeram um lanche. "Além de dar esse prejuízo para a gente, levar a nossa mercadoria, eles ainda lancharam o pudim e tomaram refrigerante", contou o dono da lanchonete. 
"Não sei nem se vou continuar, cada dia é um tipo de arrombamento diferente. Eu, particularmente, não tenho nem o que comemorar no aniversário de Vitória", finalizou indignado. 
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil, para saber como andam as investigações sobre o fato. O texto será atualizado em caso de resposta enviada pelas corporações. 

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