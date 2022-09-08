Criminosos arrombam lanchonete em Vitória e comem até pudim

Lanchonete foi furtada na madrugada Crédito: Oliveira Alves

Criminosos arrombaram uma lanchonete localizada na Rua General Osório, no Centro de Vitória, na madrugada desta quinta-feira (8). Durante a ação, eles reviraram todo o local, roubaram equipamentos e comeram até um pudim do estabelecimento. Segundo o proprietário, o prejuízo pode chegar a R$ 15 mil.

A invasão à lanchonete ocorreu pela grade do depósito, quebrada pelos envolvidos no roubo. Imagens do sistema de videomonitoramento mostra um homem dando cobertura do lado de fora, retirando os equipamentos roubados. Nas imagens, ele levanta a porta de aço, aberta por dentro pelo comparsa, e retira uma botija de gás.

Em conversa com o repórter André Falcão, da TV Gazeta, o proprietário contou que descobriu a invasão pela manhã. "Recebi uma ligação da vizinhança, falando que a loja estava aberta e que havia sido arrombada", relatou.

Além da botija de gás, os criminosos levaram outros equipamentos da lanchonete. "Fritadeira, chapa de lanche, máquina de suco, a TV que acabamos de comprar, fritadeira, micro-ondas, balança, forno, sem contar os picolés, balas e salgados".

Além de levarem equipamentos da lanchonete, os criminosos comeram um pudim Crédito: Reprodução

O proprietário contou que os indivíduos ficaram na loja cerca de uma hora e ainda fizeram um lanche. "Além de dar esse prejuízo para a gente, levar a nossa mercadoria, eles ainda lancharam o pudim e tomaram refrigerante", contou o dono da lanchonete.

"Não sei nem se vou continuar, cada dia é um tipo de arrombamento diferente. Eu, particularmente, não tenho nem o que comemorar no aniversário de Vitória", finalizou indignado.