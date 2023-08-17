Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dentro de distribuidora

Crime na Serra: cinegrafista foi morto por briga política

Conclusão é da Polícia Civil, que investigou o caso. O suspeito de atirar foi preso na Bahia
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 ago 2023 às 13:22

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 13:22

O cinegrafista Leonardo Vieira, de 34 anos, assassinado a tiros em outubro do ano passado, foi executado por conta de uma briga política. A Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra concluiu as investigações e prendeu — no dia 12 de agosto —  com o apoio da Superintendência da Polícia Federal em Salvador, Ualesson dos Santos Veríssimo, de 33 anos, suspeito de cometer o crime. A informação foi divulgada somente nesta quinta-feira (17).
A execução ocorreu no dia 28 de outubro de 2022 dentro de uma distribuidora de bebidas, no bairro Novo Horizonte.
Cinegrafista foi morto a tiros dentro de distribuidora
Cinegrafista morto a tiros dentro de distribuidora Crédito: Reprodução | Polícia Civil
O chefe da DHPP da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, explicou que dias antes do crime, a vítima e o suspeito discutiram por conta de opiniões contrárias sobre a disputa presidencial. 
Segundo depoimentos coletados ao longo da investigação, Leonardo Vieira tinha um jeito peculiar de discutir, falando alto e não aceitando opiniões contrárias, comportamento que motivou discussão com o Ualesson.
"Ao visualizar que a vítima chegava à distribuidora, Ualesson foi até a residência, buscou uma arma e retornou para executar a vítima em razão da discussão"
Rodrigo Sandi Mori - Delegado e chefe da DHPP
Suspeito de atirar e matar cinegrafista dentro de distribuidora
Suspeito de atirar e matar cinegrafista dentro de distribuidora Crédito: Reprodução | Polícia Civil
No dia do crime, Ualesson havia sido dispensado do trabalho e  bebeu durante o dia no estabelecimento. No fim da tarde, Leonardo Vieira chega à distribuidora, momento em que o suspeito vai até em casa buscar a arma. Ele volta e passa direto pela vítima. Vai ao banheiro e retorna, um minuto depois, já atirando à queima-roupa na nuca do cinegrafista. Após Leonardo cair, Ualesson ainda dispara mais três vezes.
"Após os disparos, ele sai da distribuidora e caminha tranquilamente pelas ruas de Novo Horizonte, demonstrando frieza e não se preocupando com as câmeras de videomonitoramento", disse Sandi Mori.
No dia seguinte, Ualesson comprou passagens de ônibus e fugiu para Salvador, na Bahia, onde tem familiares. Ele acabou preso após troca de informações entre a Polícia Civil do Espírito Santo e a Superintendência da Polícia Federal em Salvador. O suspeito não quis falar em depoimento. 
Ualesson dos Santos Veríssimo foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Ele tem passagens por tráfico de drogas e roubo na Bahia. 
Crime na Serra: cinegrafista foi morto por briga política

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória homicídio Polícia Civil Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados