Crime em supermercado de Vitória: morto por colega era recém-contratado

Supermercados BH

"Confirmamos que no dia 24 de julho, por volta das 20:10h, um incidente grave ocorreu na loja do Supermercados BH localizada na Av. Nossa Sra. da Penha 2150, Bairro Barro Velho, em Vitória. Dois terceirizados da Distribuidora Pomar, empresa do segmento de Hortifruti se desentenderam e um deles foi gravemente ferido. Infelizmente, apesar do acionamento do SAMU, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. A loja foi fechada imediatamente, e o funcionário da Pomar que cometeu o crime encaminhado para delegacia."



Distribuidora Pomar

"Lamentamos profundamente a tragédia ocorrida na noite de ontem (24/07). Estamos atuando junto aos familiares prestando toda a assistência necessária. O ocorrido está sendo tratado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa."



Masterplace Mall

"O Masterplace ainda não tem informações claras sobre o que aconteceu no Hipermercado BH e se adianta em informar que não emite comunicados sobre o que ocorre com os inquilinos do mall. Desde já desejamos que tudo seja encaminhado da melhor forma possível."

