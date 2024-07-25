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Suspeito foi preso

Crime em supermercado de Vitória: morto por colega era recém-contratado

O assassinato aconteceu após uma briga entre dois funcionários terceirizados dentro do estabelecimento, na noite de quarta-feira (24)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 jul 2024 às 11:38

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 11:38

O repositor morto após ser esfaqueado em um supermercado de Vitória, na última quarta-feira (24), foi identificado como Luiz Henrique Silva Leal, de 30 anos. De acordo com apuração da TV Gazeta, ele, que é baiano, estava no Espírito Santo havia apenas 20 dias. O suspeito do crime é o colega de trabalho dele, Jackson de Jesus Santos, de 23 anos. Os dois eram funcionários terceirizados de um hortifrutti do Atacadão BH, que fica localizado dentro do Masterplace Mall, na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Barro Vermelho, Vitória.
Luiz Henrique é natural de Camaçari. Ele estava morando no Rio de Janeiro com o pai e a irmã, e havia se mudado para Vila Velha 20 dias antes do crime. Foi aí que o repositor começou a trabalhar em Vitória. Outros funcionários do estabelecimento conversaram com o repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, e disseram não saber o motivo da discussão entre os dois. No entanto, segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o homem de 23 anos contou que já vinha sendo ameaçado pela vítima.
Luiz Henrique Silva Leal, de 30anos
Luiz Henrique Silva Leal, de 30 anos, morto a facadas por colega de trabalho em Vitória Crédito: Acervo Pessoal
Segundo relatos de clientes e outros colaboradores enviados à reportagem de A Gazeta, o suspeito segurava uma faca de trabalho no momento da discussão e golpeou Luiz Henrique diversas vezes no pescoço e na região do tórax.
Em vídeos (veja acima) que circularam nas redes sociais, o suspeito aparece rendido por um policial que fazia compras no local. 
O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. De acordo com a Polícia Civil, Jackson foi autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Jackson de Jesus Santos, de 23 anos
Jackson de Jesus Santos, de 23 anos, foi preso após o crime Crédito: Fernando Oliveira

Pai recebeu notícia por telefone

A família de Luiz Henrique Silva Leal viajou a madrugada toda para conseguir chegar ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, e liberar o corpo da vítima. O pai do repositor, que preferiu não ser identificado, contou à reportagem da TV Gazeta que recebeu a notícia através de um telefonema.
"Quando ligaram para mim, disseram que ele teve uma discussão no trabalho. Aí o cara esperou ele dar as costas e deu uma facada nele. Novo na empresa, com muitos sonhos. Infelizmente aconteceu essa tragédia"
X - Pai da vítima
A diretoria do Masterplace Mall, onde o supermercado fica situado, foi procurada na quarta-feira e informou, em nota, que "ainda não tem informações claras sobre o que aconteceu no Hipermercado BH e se adianta em informar que não emite comunicados sobre o que ocorre com os inquilinos do mall. Desde já desejamos que tudo seja encaminhado da melhor forma possível".
A vítima e o suspeito trabalhavam na Distribuidora Pomar, que lamentou o ocorrido. "Estamos atuando junto aos familiares prestando toda a assistência necessária. O ocorrido está sendo tratado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa."
A assessoria do Supermercado BH também foi procurada na noite de quarta-feira e respondeu, nesta quinta-feira (25), que a loja foi fechada imediatamente após o crime. 

Veja as notas na íntegra

Supermercados BH
"Confirmamos que no dia 24 de julho, por volta das 20:10h, um incidente grave ocorreu na loja do Supermercados BH localizada na Av. Nossa Sra. da Penha 2150, Bairro Barro Velho, em Vitória. Dois terceirizados da Distribuidora Pomar, empresa do segmento de Hortifruti se desentenderam e um deles foi gravemente ferido. Infelizmente, apesar do acionamento do SAMU, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. A loja foi fechada imediatamente, e o funcionário da Pomar que cometeu o crime encaminhado para delegacia."

Distribuidora Pomar
"Lamentamos profundamente a tragédia ocorrida na noite de ontem (24/07). Estamos atuando junto aos familiares prestando toda a assistência necessária. O ocorrido está sendo tratado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa."

Masterplace Mall
"O Masterplace ainda não tem informações claras sobre o que aconteceu no Hipermercado BH e se adianta em informar que não emite comunicados sobre o que ocorre com os inquilinos do mall. Desde já desejamos que tudo seja encaminhado da melhor forma possível."

Crime em supermercado de Vitória: morto por colega era recém-contratado

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