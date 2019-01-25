Crime em Aracê: linha de investigação não está definida

O corpo de Gerson foi sepultado na manhã desta quinta-feira (24) no cemitério da comunidade de Aracê. O empresário foi encontrado morto dentro de casa pela mulher, na manhã desta quarta, quando ela retornava de uma viagem a. Ao lado do corpo, o autor do crime deixou uma mensagem escrita com sangue: “Se você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida”.