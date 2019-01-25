Crime em Aracê: linha de investigação não está definida

A morte violenta do dono de pousada, Gerson João Modolo, de 47 anos, nesta quarta-feira (23) na localidade de Nossa Senhora do Carmo, no Distrito de Aracê, em Domingos Martins, Região Serrana do Estado, continua sem respostas. Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito de ter matado a pauladas a vítima foi preso.
Na delegacia de Domingos Martins, onde o crime é investigado, o caso ainda é um mistério. Sem uma linha de investigação definida, a informação é que a polícia busca pistas que levem ao autor do assassinato e testemunhas começaram a ser ouvidas. A polícia afirmou ainda que boatos de possíveis intenções do agressor em deixar uma mensagem acabam atrapalhando o trabalho de apuração dos fatos.
O corpo de Gerson foi sepultado na manhã desta quinta-feira (24) no cemitério da comunidade de Aracê. O empresário foi encontrado morto dentro de casa pela mulher, na manhã desta quarta, quando ela retornava de uma viagem a Castelo. Ao lado do corpo, o autor do crime deixou uma mensagem escrita com sangue: “Se você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida”.
Em nota, a Polícia Civil informou que outras informações não serão passadas no momento para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.