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Morte violenta

Crime em Aracê: linha de investigação não está definida

Algumas pessoas começaram a depor na polícia nesta quinta-feira (24)

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 22:10

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jan 2019 às 22:10
O empresário Gerson João Modolo, proprietário de uma pousada em Domingos Martins, foi morto com um golpe na cabeça, dentro de sua casa Crédito: Reprodução/Site Montanhas Capixabas
A morte violenta do dono de pousada, Gerson João Modolo, de 47 anos, nesta quarta-feira (23) na localidade de Nossa Senhora do Carmo, no Distrito de Aracê, em Domingos Martins, Região Serrana do Estado, continua sem respostas. Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito de ter matado a pauladas a vítima foi preso.
> Corpo de empresário assassinado em Domingos Martins é sepultado
Na delegacia de Domingos Martins, onde o crime é investigado, o caso ainda é um mistério. Sem uma linha de investigação definida, a informação é que a polícia busca pistas que levem ao autor do assassinato e testemunhas começaram a ser ouvidas. A polícia afirmou ainda que boatos de possíveis intenções do agressor em deixar uma mensagem acabam atrapalhando o trabalho de apuração dos fatos.
> Aracê: mulher encontra corpo do marido no aniversário de casamento
O corpo de Gerson foi sepultado na manhã desta quinta-feira (24) no cemitério da comunidade de Aracê. O empresário foi encontrado morto dentro de casa pela mulher, na manhã desta quarta, quando ela retornava de uma viagem a Castelo. Ao lado do corpo, o autor do crime deixou uma mensagem escrita com sangue: “Se você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida”.
Em nota, a Polícia Civil informou que outras informações não serão passadas no momento para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.

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