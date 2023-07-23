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Violência

Criança leva tiro de raspão no braço após ataque em bairro de Vitória

O menino, de 12 anos, passa bem e já está em casa; segundo familiares, outra pessoa era o alvo dos criminosos, que passaram em uma moto atirando pela rua

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2023 às 17:18
Região dos bairros Andorinhas e Santa Martha, em Vitória, é palco de tiroteios
Região dos bairros Andorinhas e Santa Martha, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um menino de 12 anos levou um tiro de raspão na noite do último sábado (22), no bairro Santa Martha, em Vitória. A informação foi confirmada à TV Gazeta pelo tio da criança, que não terá o nome divulgado para preservar a identidade do menor. Apesar do susto, a vítima passa bem e já está em casa.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que os disparos foram efetuados em via pública por dois suspeitos, a bordo de uma motocicleta. Um dos atingidos teria sido o menino de 12 anos, que levou o tiro no braço e foi levado ao hospital. 
De acordo com familiares, a criança tinha saído de casa para buscar uma cartela de bingo quando o fato aconteceu. Eles acreditam que outra pessoa era o alvo dos tiros e não souberam dar mais detalhes sobre quem pode ter cometido o crime. 
"Ele chegou em casa dizendo que tinha levado o tiro. Ela [a mãe] olhou e viu que o sangue tava caindo. Pegaram o carro com uma vizinha e levaram para o hospital [...] Ele não era o alvo, o alvo era outro", disse o tio.
"É um negócio triste, que você não espera que vá acontecer com um ente querido seu. Infelizmente, estava saindo de casa e aconteceu. Não é comum aqui, porque tem muito policial. É uma área de intenso policiamento"
X. - Tio da criança
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e mais detalhes da investigação não serão divulgados.
A corporação destacou ainda que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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