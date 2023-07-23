Criança leva tiro de raspão no braço após ataque em bairro de Vitória

Um menino de 12 anos levou um tiro de raspão na noite do último sábado (22), no bairro Santa Martha, em Vitória. A informação foi confirmada à TV Gazeta pelo tio da criança, que não terá o nome divulgado para preservar a identidade do menor. Apesar do susto, a vítima passa bem e já está em casa.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que os disparos foram efetuados em via pública por dois suspeitos, a bordo de uma motocicleta. Um dos atingidos teria sido o menino de 12 anos, que levou o tiro no braço e foi levado ao hospital.
De acordo com familiares, a criança tinha saído de casa para buscar uma cartela de bingo quando o fato aconteceu. Eles acreditam que outra pessoa era o alvo dos tiros e não souberam dar mais detalhes sobre quem pode ter cometido o crime.
"Ele chegou em casa dizendo que tinha levado o tiro. Ela [a mãe] olhou e viu que o sangue tava caindo. Pegaram o carro com uma vizinha e levaram para o hospital [...] Ele não era o alvo, o alvo era outro", disse o tio.
"É um negócio triste, que você não espera que vá acontecer com um ente querido seu. Infelizmente, estava saindo de casa e aconteceu. Não é comum aqui, porque tem muito policial. É uma área de intenso policiamento"
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e mais detalhes da investigação não serão divulgados.
A corporação destacou ainda que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.