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Noroeste

Criança denuncia abuso sexual em Colatina

Homem de 56 anos se aproveitou da criança durante filme; ela contou tudo à mãe

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 21:56

Publicado em 

23 abr 2019 às 21:56
Delegacia Regional de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
O que era pra ser um gostoso feriado em família acabou em pesadelo para uma menina de apenas 7 anos. Ela assistia a um filme de animação na tarde deste domingo (21), quando foi abusada sexualmente pelo companheiro da avó paterna, na sala da casa, em Colatina, no Noroeste do Estado.
O crime teria acontecido enquanto a avó estava na cozinha e as duas irmãs da vítima, de 5 e 11 anos, cochilavam com o pai no quarto. De acordo com informações passadas pela própria menina à mãe.
“Quando encontrei com elas na segunda-feira (22) perguntei como tinha sido a viagem e a caçula disse para a irmã me contar o que o ‘tio’ tinha feito. Ela, então, veio até mim e me contou no ouvido o que tinha acontecido”, explicou a mãe, de 30 anos. “Na mesma hora, liguei para o pai e fomos até Colatina”, completou ela, que mora em Vila Velha, na região da Grande Vitória.
Eles foram até a 15ª Delegacia Regional e registraram o Boletim Unificado (BU). Em seguida, eles foram para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade, onde a menina de 7 anos realizou um exame de corpo de delito. 
Em nota, a Polícia Civil confirmou a formalização da denúncia na 15ª Delegacia Regional de Colatina e a realização do exame no Serviço Médico Legal (SML). Ainda segundo a polícia, o caso está sendo apurado por meio da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI). O suspeito ainda não foi ouvido pela polícia. 

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