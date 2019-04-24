Criança denuncia abuso sexual em Colatina

O crime teria acontecido enquanto a avó estava na cozinha e as duas irmãs da vítima, de 5 e 11 anos, cochilavam com o pai no quarto. De acordo com informações passadas pela própria menina à mãe.
“Quando encontrei com elas na segunda-feira (22) perguntei como tinha sido a viagem e a caçula disse para a irmã me contar o que o ‘tio’ tinha feito. Ela, então, veio até mim e me contou no ouvido o que tinha acontecido”, explicou a mãe, de 30 anos. “Na mesma hora, liguei para o pai e fomos até Colatina”, completou ela, que mora em Vila Velha, na região da Grande Vitória.
Eles foram até a 15ª Delegacia Regional e registraram o Boletim Unificado (BU). Em seguida, eles foram para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade, onde a menina de 7 anos realizou um exame de corpo de delito.
Em nota, a Polícia Civil confirmou a formalização da denúncia na 15ª Delegacia Regional de Colatina e a realização do exame no Serviço Médico Legal (SML). Ainda segundo a polícia, o caso está sendo apurado por meio da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI). O suspeito ainda não foi ouvido pela polícia.