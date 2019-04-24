Criança denuncia abuso sexual em Colatina

“Quando encontrei com elas na segunda-feira (22) perguntei como tinha sido a viagem e a caçula disse para a irmã me contar o que o ‘tio’ tinha feito. Ela, então, veio até mim e me contou no ouvido o que tinha acontecido”, explicou a mãe, de 30 anos. “Na mesma hora, liguei para o pai e fomos até Colatina”, completou ela, que mora em, na região da