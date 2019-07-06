Corpos são encontrados amordaçados em estrada de Pinheiros

Perícia feita em local onde foram encontrados corpos em Pinheiros, Norte do Estado Crédito: Maria Luiza SIlva / TV Gazeta

Três corpos foram encontrados assassinados na manhã deste sábado (7) na zona rural de Pinheiros norte do Espírito Santo . As vítimas estavam todas amordaçadas e com as mãos amarradas. Os homens tinham perfurações por arma de fogo na cabeça.

Eles foram identificados como Junior Dias Matos, de 25 anos, Vanilso de Souza dos Santos, de 34 anos e Gilvanio Marcos, de 54 anos, que era motorista de Vanilso.

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Junior e Gilvanio estavam do lado de fora do veículo e Vanilso estava morto sentado no banco do carona. Também foram encontrados documentos queimados ao lado dos cadáveres.

Segundo informações da Polícia Militar, até o momento, apenas Junior possuia ligação com o tráfico de drogas e roubos na região. Ele estava foragido e parte da família comandava o tráfico em Pinheiros. Um parente de Junior reconheceu o corpo no local do homicídio, mas não quis dar entrevista.

Vanilso era empresário e tinha uma empresa em Vila Velha no ramo de produtos de beleza. Ele morava sozinho e tinha parentes em Pinheiros, onde costumava ir com seu motorista a trabalho. Ele era o proprietário do carro envolvido na cena do crime.