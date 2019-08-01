Corpos de empresário e esposa são sepultados em Linhares

Os corpos de Alan Zanoteli e Fernanda Ferreira Baceti, estão sendo velados juntos, na Capela Mortuária do Cemitério São José, em Linhares Crédito: Leonardo Goliver

Ao Gazeta Online, familiares disseram que o casal não apresentava nenhum sinal que pudesse alertá-los sobre a tragédia. Segundo eles, Alan e Fernanda completariam 20 anos de casados no mês de setembro.

ENTERRO

Os corpos do casal serão enterrados na manhã desta quinta-feira (1º). Às 8h, acontecerá o sepultamento de Fernanda, que será realizado no Cemitério São José, em Linhares. Em seguida, o corpo de Alan será levado para o município de Rio Bananal, onde será enterrado às 10h, no Cemitério São Paulo.

O CRIME

Alan Zanoteli e Fernanda Ferreira Bacete Zanoteli foram encontrados mortos em casa Crédito: Facebook

O casal Fernanda Ferreira Baceti Zanoteli, de 38 anos, e Alan Zanoteli, de 41 anos, foram encontrados mortos na madrugada desta quarta-feira (31), dentro do quarto da residência onde moravam no bairro Novo Horizonte, em Linhares. Após uma perícia realizada pela Polícia Civil, ficou confirmado que o empresário matou a esposa e tirou a própria vida logo em seguida.

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA O CASO

De acordo com a Polícia Civil , o homicídio seguido de suicídio será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A arma utilizada no crime foi apreendida e deve passar por exame de balística.