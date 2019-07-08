Corpos de dois jovens mortos em acidente na Serra são sepultados

Parentes das vítimas contaram que todos os sete jovens eram amigos e seguiam para uma festa em um único carro por volta das 22H50. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (), o veículo, um Hyundai I30, e o caminhão seguiam no sentido. A carreta estava na pista da esquerda, e o carro, na da direita. Na altura do KM 270, o caminhão teria feito uma manobra para entrar no contorno quando atingiu a lateral do veículo, que se desgovernou e bateu em um poste mais à frente.