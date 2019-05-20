Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após chuvas

Corpo é encontrado em área alagada de Vila Velha

A Polícia Civil explicou que não há informações da identificação da vítima e que ninguém foi detido ainda

Publicado em 

20 mai 2019 às 15:00

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 15:00

Ruas de Cobilândia, em Vila Velha, alagadas na manhã deste sábado (18) Crédito: Intenauta Gazeta Online
Um corpo foi encontrado em uma área alagada no bairro Jardim Marilândia, na região de Cobilândia, em Vila Velha, no final da tarde deste domingo (19). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava perto de uma árvore, em uma área alagada pelas fortes chuvas.
A Polícia Civil explicou que não há informações da identificação da vítima e que ninguém foi detido ainda. A equipe de mergulho dos Bombeiros utilizou uma embarcação e conseguiu resgatar o corpo, que foi entregue à Polícia Civil. Não foi informado se havia marcas de perfuração ou outro tipo de violência na vítima. 
> Moradores protestam na Lindenberg contra alagamentos em Vila Velha
O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e a Polícia Civil informou que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados