Corpo é encontrado em área alagada de Vila Velha

Um corpo foi encontrado em uma área alagada no bairro Jardim Marilândia, na região de Cobilândia, em Vila Velha, no final da tarde deste domingo (19). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava perto de uma árvore, em uma área alagada pelas fortes chuvas.
A Polícia Civil explicou que não há informações da identificação da vítima e que ninguém foi detido ainda. A equipe de mergulho dos Bombeiros utilizou uma embarcação e conseguiu resgatar o corpo, que foi entregue à Polícia Civil. Não foi informado se havia marcas de perfuração ou outro tipo de violência na vítima.
O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e a Polícia Civil informou que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.