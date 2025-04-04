Corpo é encontrado às margens de rodovia em São Gabriel da Palha

Rodovia ES 137, em São Gabriel da Palha, nas proximidades de onde corpo foi achado Crédito: Google Street View

O corpo de um homem com sinais de atropelamento foi encontrado na noite de quinta-feira (3), caído às margens da rodovia ES-137, nas proximidades dos armazéns de uma cooperativa de café, no bairro Gustavo Milbratz, em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo . A Polícia Civil investiga o caso para identificar o motorista do veículo que teria se envolvido no atropelamento. Ele não prestou socorro à vítima e fugiu do local.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e "se deparou com um corpo no acostamento". Conforme informações da PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) confirmou que a vítima já estava morta. "Verificou-se que se tratava de um atropelamento" e "não há informações sobre o veículo causador do fato", disse a Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta de 23h50 de quinta-feira (3) e que, no local, constatou-se que se tratava de um possível atropelamento, mas o motorista do veículo envolvido na ocorrência fugiu sem prestar socorro.

De acordo com a Polícia Científica, o corpo da vítima, um homem sem identificação, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e identificado antes de ser liberado para os familiares.

A Polícia Civil afirmou que o caso seguirá em investigação pela delegacia de São Gabriel da Palha.