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No Noroeste do ES

Corpo é encontrado às margens de rodovia em São Gabriel da Palha

Vítima, ainda não identificada pela polícia, tinha sinais de atropelamento; motorista do veículo envolvido na ocorrência não prestou socorro e fugiu do local
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

04 abr 2025 às 16:48

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 16:48

Rodovia ES 137 em São Gabriel da Palha na altura do local onde corpo foi achado
Rodovia ES 137, em São Gabriel da Palha, nas proximidades de onde corpo foi achado Crédito: Google Street View
O corpo de um homem com sinais de atropelamento foi encontrado na noite de quinta-feira (3), caído às margens da rodovia ES-137, nas proximidades dos armazéns de uma cooperativa de café, no bairro Gustavo Milbratz, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Civil investiga o caso para identificar o motorista do veículo que teria se envolvido no atropelamento. Ele não prestou socorro à vítima e fugiu do local. 
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e "se deparou com um corpo no acostamento". Conforme informações da PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) confirmou que a vítima já estava morta. "Verificou-se que se tratava de um atropelamento" e "não há informações sobre o veículo causador do fato", disse a Polícia Militar. 
Em nota, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta de 23h50 de quinta-feira (3) e que, no local, constatou-se que se tratava de um possível atropelamento, mas o motorista do veículo envolvido na ocorrência fugiu sem prestar socorro. 
De acordo com a Polícia Científica, o corpo da vítima,  um homem sem identificação, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML),  em Colatina, para ser necropsiado e identificado antes de ser liberado para os familiares.
A Polícia Civil afirmou que o caso seguirá em investigação pela delegacia de São Gabriel da Palha.

Ajude a polícia

Conforme a Polícia Civil, "informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações".

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