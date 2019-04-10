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Vila Velha

Corpo é achado concretado em obra na Praia da Costa

A Perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo será levado ao DML para identificação

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 15:03

Publicado em 

10 abr 2019 às 15:03
Encontro de cadáver em obra na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Reprodução/Whatsapp
Um cadáver foi encontrado concretado em uma obra próxima a uma academia, na Rua Gastão Roubach, na Praia da Costa, em Vila Velha, por volta de 10h30 desta quarta-feira (10). O corpo da vítima, uma mulher, será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) para identificação.
De acordo com informações preliminares do Ciodes, a perícia da Polícia Civil foi acionada. A Equipe do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado, junto com a equipe da perícia da Polícia Civil para atender a ocorrência.
Segundo informações da Polícia Civil, a morte aparenta ter acontecido há quatro dias. Não há marcas aparentes de violência e não foram encontrados documentos com a vítima. Ainda segundo a Polícia, o corpo só apareceu porque estufou o concreto.
Corpo encontrado em obra na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Com informações de Isaac Ribeiro
Corpo é achado concretado em obra na Praia da Costa

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