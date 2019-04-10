Um cadáver foi encontrado concretado em uma obra próxima a uma academia, na Rua Gastão Roubach, na Praia da Costa, em Vila Velha, por volta de 10h30 desta quarta-feira (10). O corpo da vítima, uma mulher, será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) para identificação.
Segundo informações da Polícia Civil, a morte aparenta ter acontecido há quatro dias. Não há marcas aparentes de violência e não foram encontrados documentos com a vítima. Ainda segundo a Polícia, o corpo só apareceu porque estufou o concreto.
Com informações de Isaac Ribeiro
Corpo é achado concretado em obra na Praia da Costa