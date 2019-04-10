Corpo é achado concretado em obra na Praia da Costa

Um cadáver foi encontrado concretado em uma obra próxima a uma academia, na Rua Gastão Roubach, na, em, por volta de 10h30 desta quarta-feira (10). O corpo da vítima, uma mulher, será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) para identificação.

De acordo com informações preliminares do, a perícia da Polícia Civil foi acionada. A Equipe do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa () foi acionado, junto com a equipe da perícia da Polícia Civil para atender a ocorrência.

Segundo informações da Polícia Civil, a morte aparenta ter acontecido há quatro dias. Não há marcas aparentes de violência e não foram encontrados documentos com a vítima. Ainda segundo a Polícia, o corpo só apareceu porque estufou o concreto.