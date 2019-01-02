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Assassinato a facadas

Corpo de mulher é encontrado em tonel de lixo em Linhares

Homem voltava do trabalho na tarde de segunda-feira (31) quando viu o cadáver na rodovia ES 248, na altura do Residencial Rio Doce, no bairro Aviso

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 13:41

Publicado em 

02 jan 2019 às 13:41
Casas do Residencial Rio Doce, em Linhares, serão entregues após oito anos de obras e polêmicas Crédito: Secom/Jader Júnior
O corpo de uma mulher de 39 anos foi encontrado dentro de um tonel de lixo abandonado às margens de um matagal da Rodovia ES 248, na altura do Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares. Um homem voltava do trabalho na tarde de segunda-feira (31) quando se deparou com o cadáver jogado no tonel. A vítima foi morta a facadas.
De acordo com a Polícia Militar, o homem acionou a guarnição durante a tarde de segunda-feira, após encontrar o corpo. A perícia da Polícia Civil constatou 13 perfurações por arma branca na mulher, sendo uma no pescoço. A vítima foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A família identificou a vítima como Valdilene Sodré.
Corpo de mulher é encontrado em tonel de lixo em Linhares
O residencial próximo de onde o corpo da mulher foi encontrado faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida e foi entregue para os moradores no último dia 21 de dezembro, após oito anos de espera.
INVESTIGAÇÕES
A Polícia Civil informou, por nota, que nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.
"Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas", conclui a nota.

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