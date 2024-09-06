Corpo de homem é encontrado boiando no canal de Camburi

O corpo de um homem foi encontrado boiando na manhã desta sexta-feira (6), no canal de Camburi, próximo à ponte que liga os bairros Jardim da Penha e Praia do Canto, em Vitória. A ocorrência foi registrada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) por volta das 9 horas.
Pela manhã, os policiais militares foram ao local, isolaram a área e acionaram a perícia e solicitaram ajuda dos bombeiros, devido ao corpo estar dentro da água e precisar de um bote para fazer o resgate.
À TV Gazeta, o sargento Teles, da Polícia Militar, disse que o corpo aparentava ter 40 anos.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O procedimento foi encaminhado para ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.
*ADRIELLE MARIANA é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição do editor Rodrigo Lira.