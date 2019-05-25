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Linhares

Confusão termina com homem assassinado às margens da BR 101

O suspeito foi localizado pela polícia a poucos metros de onde a vítima foi morta

Publicado em 

25 mai 2019 às 19:23

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 19:23

O corpo foi encaminhado para o SML de Linhares onde aguarda para ser identificado e posteriormente liberado Crédito: Brunela Alves
A violência continua fazendo vítimas na região Norte do Estado. Durante a madrugada deste sábado (24), uma pessoa foi morta após uma discussão. O crime aconteceu por volta das 2h44, no bairro Canivete, às margens da BR 101, em Linhares.
Segundo a Polícia Militar, uma viatura se deslocou até o local da ocorrência e encontrou um indivíduo limpando um pedaço de madeira em um papelão. Ao notar a presença da polícia, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado. A poucos metros do local da abordagem foi encontrado o corpo de um homem caído com sinais de agressão na cabeça já sem vida.
Segundo testemunhas, os dois estavam brigando quando o suspeito assassinou o homem. O corpo foi periciado e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares onde aguarda para ser identificado e posteriormente liberado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi identificado como Eduardo Reis Cirino Alves, de 24 anos. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares. Contra Eduardo também constava um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.
 

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