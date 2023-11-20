Confronto termina com policial e dois suspeitos feridos em Cariacica

Uma denúncia de ameaças a moradores que estariam sendo cometidas por um homem armado terminou em confronto entre suspeitos e a Polícia Militar, deixando um dos criminosos baleado, outro com joelho quebrado e um policial com osso da mão fraturado na localidade de Mucuri, em Cariacica , no domingo (19). Durante a ocorrência, a PM apreendeu drogas e armas e duas mulheres foram levadas para a delegacia.

Conforme boletim de ocorrência registrado pela PM, o caso começou com uma denúncia de que havia um homem conhecido como 'Carioca' com uma arma de grosso calibre ameaçando moradores na rua. Policiais da Força Tática foram acionados, e, segundo militares, chegando ao local, um suspeito foi visto no meio da rua, com uma espingarda na mão.

O indivíduo teria disparado e entrado em uma casa. O imóvel foi cercado. Lá dentro, os policiais viram outro homem, conhecido como "Pé na Cova", que também estaria com uma pistola. Ainda segundo o boletim de ocorrência, os dois saíram da residência na tentativa de fugir; Pé na Cova teria disparado e pulado um muro, momento em que um policial também atirou.

Carioca também subiu em um muro para fugir. Ele teria tentado atirar, mas o gatilho falhou. Foi aí que um militar atirou duas vezes. O suspeito voltou para o quintal para se esconder, mas foi rendido e disse que estava baleado.

Material apreendido após confronto em Mucuri, Cariacica Crédito: Divulgação | PM

Um sargento se aproximou para algemá-lo. Nesse momento, segundo a polícia, Carioca teria tentado tomar a pistola do agente e os dois entraram em luta corporal. O PM fraturou um osso da mão mas o suspeito foi contido. Contra Carioca havia um mandado de prisão em aberto por tráfico.

O outro suspeito, o Pé na Cova, foi preso no quintal da casa com uma fratura no joelho. A espingarda e a pistola foram apreendidas.

Já dentro da residência os policiais encontraram duas mulheres sentadas no sofá. Segundo o boletim de ocorrência, atrás de uma delas havia uma sacola com drogas; com a outra estava uma mochila também com entorpecentes. Na casa ainda foram localizados carregadores e munições.

Carioca, que estava com uma perfuração na região genital, foi levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage e depois transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Pé na Cova também precisou ser socorrido por causa do joelho. As duas mulheres e o material apreendido foram levados para a delegacia.