Confronto entre PM e suspeitos termina com 2 detidos em Atílio Vivácqua

Com apoio de helicóptero, adolescentes são apreendidos após troca de tiros com a polícia Crédito: Redes sociais

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, suspeitos de atirar contra agentes da Polícia Militar no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua , no Sul do Espírito Santo, foram apreendidos na tarde de segunda-feira (24). Após o confronto, eles fugiram para uma região de mata e foram capturados após apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).

Segundo a Polícia Militar, durante a manhã, policiais receberam a informação de que havia dois suspeitos armados na rua. Ao perceberem a presença policial, os indivíduos atiraram contra a equipe, que revidou. Eles fugiram por uma área de mata fechada, abandonando duas pochetes com 37 munições, nove pedras de crack, um papelote de cocaína e R$338 em dinheiro.

Com o apoio de outras viaturas e do Notaer, um cerco foi montado na região e eles foram localizados próximo a um rio. Ainda segundo a polícia, os adolescentes atiraram novamente e fugiram. Após informações de populares de que estavam fugindo em um táxi próximo à localidade de São Pedro, dois adolescentes foram apreendidos.

Os suspeitos contaram aos militares onde estavam as armas usadas no confronto, e dois revólveres foram achados na área de mata. Uma terceira arma foi localizada em uma casa no bairro Alto Niterói.