Confronto entre PM e suspeitos termina com 2 detidos em Atílio Vivácqua

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, suspeitos de atirar contra agentes da Polícia Militar no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, foram apreendidos na tarde de segunda-feira (24). Após o confronto, eles fugiram para uma região de mata e foram capturados após apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).
Segundo a Polícia Militar, durante a manhã, policiais receberam a informação de que havia dois suspeitos armados na rua. Ao perceberem a presença policial, os indivíduos atiraram contra a equipe, que revidou. Eles fugiram por uma área de mata fechada, abandonando duas pochetes com 37 munições, nove pedras de crack, um papelote de cocaína e R$338 em dinheiro.
Com o apoio de outras viaturas e do Notaer, um cerco foi montado na região e eles foram localizados próximo a um rio. Ainda segundo a polícia, os adolescentes atiraram novamente e fugiram. Após informações de populares de que estavam fugindo em um táxi próximo à localidade de São Pedro, dois adolescentes foram apreendidos.
Os suspeitos contaram aos militares onde estavam as armas usadas no confronto, e dois revólveres foram achados na área de mata. Uma terceira arma foi localizada em uma casa no bairro Alto Niterói.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que os adolescentes foram levados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e tentativa de homicídio contra agente de segurança pública no exercício da função, com emprego de arma de fogo de uso restrito. Eles foram encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), no Sul do Estado.