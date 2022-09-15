Confronto entre criminosos e PMs termina com um baleado em Gurigica

A manhã desta quinta-feira (15) foi de tensão em Gurigica, Vitória. Moradores relataram terem ouvido barulho de muitos tiros e registraram até helicóptero dando apoio à equipe da Polícia Militar durante operação na região.
A PM informou que, patrulhamento pela região, por volta das 11h uma guarnição da corporação se deparou com um dois indivíduos armados. Segundo a Polícia Militar, a dupla atirou contra os militares, que revidaram. Um dos suspeitos fugiu e o outro foi baleado e socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que durante a manhã a corporação não foi acionada para a ocorrência.