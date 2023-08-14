Confronto armado deixa cinco pessoas baleadas em região de Vitória

Pelo menos cinco pessoas foram baleadas durante um confronto entre policiais militares e traficantes no Morro do Macaco, em, Vitória, na tarde desta segunda-feira (14). O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, está no local e constatou que ainda há uma intensa movimentação de viaturas.
O comandante geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, atenderá a imprensa para dar mais detalhes sobre a ocorrência. Até o momento, ninguém foi identificado. Este texto será atualizado com as informações repassadas.
Mortes confirmadas
Na noite desta segunda, o comandante-geral da Polícia Militar do ES, Douglas Caus, informou que as cinco pessoas feridas tiveram as mortes confirmadas.
Atualização
14/08/2023 - 9:19
A reportagem foi atualizada com a confirmação da morte de todos os cinco feridos.