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Morro do Macaco

Confronto armado deixa cinco pessoas baleadas em região de Vitória

O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, está no local e constatou que ainda há uma intensa movimentação policial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2023 às 19:38

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 19:38

Muitas viaturas da Polícia Militar foram avistadas no local
Viaturas da Polícia Militar foram avistadas no local ainda no início da noite Crédito: Eduardo Dias
Pelo menos cinco pessoas foram baleadas durante um confronto entre policiais militares e traficantes no Morro do Macaco, em, Vitória, na tarde desta segunda-feira (14). O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, está no local e constatou que ainda há uma intensa movimentação de viaturas. 
O comandante geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, atenderá a imprensa para dar mais detalhes sobre a ocorrência. Até o momento, ninguém foi identificado. Este texto será atualizado com as informações repassadas. 

Mortes confirmadas

Na noite desta segunda, o comandante-geral da Polícia Militar do ES, Douglas Caus, informou que as cinco pessoas feridas tiveram as mortes confirmadas.  

Atualização

14/08/2023 - 9:19
A reportagem foi atualizada com a confirmação da morte de todos os cinco feridos. 

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