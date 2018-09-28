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Cariacica

Confeiteiro que matou primo no ES é condenado a 30 anos de prisão

O crime aconteceu em 2015; Nézio Monteiro Vieira matou o primo Enoque Martins da Silva Filho a pauladas, no Bairro Vila Graúna, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 23:01

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 23:01

Nézio Martins Vieira, 44, apresentado na Delegacia de Crimes de Cariacica, acusado de assassinar seu primo Enóque Martins Silva, 30 a pauladas Crédito: Marcos Fernandez - NA
O confeiteiro Nézio Monteiro Vieira, que matou brutalmente o primo Enoque Martins da Silva Filho, foi condenado pela Justiça a 30 anos e 6 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. O crime aconteceu no dia 16 abril de 2015, no bairro Vila Graúna, em Cariacica. Ele teria assassinado a vítima para suprir o vício em drogas e para acabar de vez com uma briga envolvendo bens familiares.
Durante as investigações, a polícia trabalhou também com a hipótese de que confeiteiro, que morou de favor por quatro meses na casa de Enoque, teria planejado a morte de toda a família para roubar os bens.
O CRIME
Após Enoque ameaçar chamar a polícia  devido ao sumiço de alguns objetos da casa  o acusado foi até o quintal, pegou um pedaço de madeira e, aproveitando que a vítima estava distraída no computador, deu oito pauladas na cabeça. Nézio ainda pegou o carro do primo, colocou o corpo na carroceria e abandonou na Rodovia José Sette, no Bairro Tucum. A polícia encontrou o veículo e, durante uma vistoria, encontrou o corpo de Enoque.
Para tentar se livrar dos vestígios do crime, o acusado foi a uma mercearia, comprou um desinfetante e limpou o local. Ele juntou as peças de roupas usadas no assassinato e jogou no lixo em frente à casa. 
Nézio foi preso por policiais dentro da casa do primo. Ele responde pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. O acusado confessou a autoria de mais dois homicídios  um em Minas Gerais e outro em Rondônia.
 
 

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