Confeiteiro que matou primo no ES é condenado a 30 anos de prisão

Após Enoque ameaçar chamar adevido ao sumiço de alguns objetos da casa  o acusado foi até o quintal, pegou um pedaço de madeira e, aproveitando que a vítima estava distraída no computador, deu oito pauladas na cabeça. Nézio ainda pegou o carro do primo, colocou o corpo na carroceria e abandonou na, no Bairro Tucum. A polícia encontrou o veículo e, durante uma vistoria, encontrou o corpo de Enoque.