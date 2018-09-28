Confeiteiro que matou primo no ES é condenado a 30 anos de prisão

O confeiteiro Nézio Monteiro Vieira, que matou brutalmente o primo Enoque Martins da Silva Filho, foi condenado pela Justiça a 30 anos e 6 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. O crime aconteceu no dia 16 abril de 2015, no bairro Vila Graúna, em Cariacica. Ele teria assassinado a vítima para suprir o vício em drogas e para acabar de vez com uma briga envolvendo bens familiares.
Durante as investigações, a polícia trabalhou também com a hipótese de que confeiteiro, que morou de favor por quatro meses na casa de Enoque, teria planejado a morte de toda a família para roubar os bens.
O CRIME
Após Enoque ameaçar chamar a polícia devido ao sumiço de alguns objetos da casa o acusado foi até o quintal, pegou um pedaço de madeira e, aproveitando que a vítima estava distraída no computador, deu oito pauladas na cabeça. Nézio ainda pegou o carro do primo, colocou o corpo na carroceria e abandonou na Rodovia José Sette, no Bairro Tucum. A polícia encontrou o veículo e, durante uma vistoria, encontrou o corpo de Enoque.
Para tentar se livrar dos vestígios do crime, o acusado foi a uma mercearia, comprou um desinfetante e limpou o local. Ele juntou as peças de roupas usadas no assassinato e jogou no lixo em frente à casa.
Nézio foi preso por policiais dentro da casa do primo. Ele responde pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. O acusado confessou a autoria de mais dois homicídios um em Minas Gerais e outro em Rondônia.