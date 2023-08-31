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Dois recuperados

Concessionária de Cachoeiro tem três carros furtados na mesma noite

Crime ocorreu na última terça-feira (29), no bairro BNH; veículos são um Toyota Corola Altis 2023, um Toyota Corolla Cross 2023 e um Toyota Yaris 2024, os três de cor branca
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

31 ago 2023 às 11:50

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 11:50

carro recuperado itapemirim
Um dos carros foi encontrado abandonado no município de Itapemirim. Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Uma concessionária teve três veículos furtados na mesma noite, na última terça-feira (29), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu na unidade Kurumá do bairro BNH. Dois veículos foram recuperados na quarta-feira (30), e um segue desaparecido.
Conforme informações da ocorrência do 9º batalhão da Polícia Militar, foram furtados um Toyota Corola Altis 2023, um Toyota Corolla Cross 2023 e um Toyota Yaris 2024, os três de cor branca. O crime foi registrado na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para investigação.
Na tarde de quarta-feira, a Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim conseguiu recuperar o Toyota Corolla Cross. O carro foi encontrado no distrito de São Joaquim, estacionado embaixo de uma árvore, trancado e com alguns arranhões.
Após identificarem o carro, os agentes da Guarda Municipal entraram em contato com o gerente da concessionária, que confirmou o furto. O carro foi conduzido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), por meio de guincho da própria loja. O gerente foi orientado a ir à delegacia providenciar perícia do veículo e acompanhar a liberação.
Carro recuperado Cachoeiro
Carro recuperado em Cachoeiro de Itapemirim, no distrito de São Joaquim. Crédito: Divulgação/ Guarda Municipal
Já o Toyota Yaris foi localizado pela Polícia Militar abandonado no município de Itapemirim, na localidade de Campo Acima. O carro foi encontrado por uma equipe que fazia patrulha na região, também na quarta-feira.
A concessionária foi procurada pela reportagem de A Gazeta para comentar sobre o furto dos carros, mas optou por não se pronunciar. A Polícia Civil também foi procurada para informar mais detalhes sobre as investigações, mas não retornou até a publicação desta matéria.

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