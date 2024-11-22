Comerciante acha e ‘prende’ suspeito após arrombamento no Centro de Vitória

veja acima) mostram a ação dos criminosos, que forçaram a porta de metal para abri-la. Ao se deparar com o estabelecimento remexido na manhã seguinte, nesta sexta-feira (22), o comerciante foi atrás dos suspeitos, por conta própria, e conseguiu capturar um deles. Uma loja de celulares que fica na rua General Osório, no Centro de Vitória , foi arrombada na noite de quinta-feira (21), e produtos e máquinas foram furtadas do local. Imagens de videomonitoramento () mostram a ação dos criminosos, que forçaram a porta de metal para abri-la. Ao se deparar com o estabelecimento remexido na manhã seguinte, nesta sexta-feira (22), o comerciante foi atrás dos suspeitos, por conta própria, e conseguiu capturar um deles.

As imagens de videomonitoramento mostram um horário na madrugada desta sexta-feira devido a uma desatualização da câmera, mas o crime ocorreu na noite de quinta-feira. "Quando cheguei na loja, percebi que o miolinho (cilindro onde fica a fechadura da porta de ferro) estava duro. Aí eu já senti que tinham roubado a loja, porque já passei por isso outras vezes. Quando entrei, vi que estavam faltando máquinas de solda que uso para fazer conserto de celulares e umas roupas", contou o dono do estabelecimento, que preferiu não se identificar.

Segundo o comerciante, num primeiro momento, não quis chamar a polícia e decidiu ir atrás dos ladrões por conta própria. "Todo mundo falou: 'Liga para a polícia'. Mas eu disse chamei um amigo e fizemos uma busca. Fui até a Vila Rubim e achei ele lá. Falei para ele cooperar e não batemos nele, aí ele apontou um por um (que estavam com camisas furtadas da loja). Consegui recuperar umas seis camisas, mas o restante ele já havia passado para frente", disse a vítima, que deteve um dos suspeitos, um indivíduo de 25 anos.

Dono de loja arrombada no Centro de Vitória foi atrás dos ladrões Crédito: Videomonitoramento

A Polícia Militar informou que foi acionada na manhã desta sexta-feira (22) para uma ocorrência de furto em estabelecimento comercial no bairro Parque Moscoso, em Vitória. "Segundo informações, o suspeito já estaria detido. No local, o proprietário informou que, nesta madrugada, teve a loja arrombada por dois indivíduos e vários materiais subtraídos. A vítima disse que procurou os suspeitos nas redondezas e localizou um deles, abordando o indivíduo e o levando até a loja, onde acionou a PM. O homem de 25 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória", afirmou a corporação.

A Polícia Militar afirmou, em nota, que, conforme lhe compete, realiza policiamento ostensivo 24h na região, tendo inclusive, equipes destinadas para o reforço no período noturno/madrugada.

"Dados do Painel de Crimes Contra o Patrimônio da Sesp mostram que houve redução no número de furtos e roubos na região em 2024, em todos os segmentos, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os roubos a residências apresentaram uma queda de -57,14%, seguido de roubo a estabelecimentos comerciais (-56,25%) e furtos em residências (-26,67%). Além disso, a queda foi registrada nos casos de furtos a estabelecimentos comerciais (-17,65%), e nos furtos e roubos a pessoas em via pública", ressaltou a corporação.

A PM ressaltou, também, a importância da colaboração da população para que uma viatura seja acionada imediatamente, via Ciodes (190), sempre que houver suspeita ou ocorrência de crime em andamento, possibilitando assim que uma viatura chegue mais rapidamente ao local do fato.