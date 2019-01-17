Com medida protetiva, mulher é apedrejada na cabeça por ex-marido

Hospital Santa Casa de Misericórdia Crédito: Geizy Gomes

Uma mulher, de 57 anos, foi vítima do ex-marido na noite desta quarta-feira (16) em

, no Sul do Estado. Segundo a

, mesmo com uma medida protetiva contra o ex, ele quebrou o cadeado e a feriu com uma pedrada na cabeça. O agressor fugiu de bicicleta e foi capturado pela polícia.

De acordo com a polícia, foi a própria vítima que chamou os militares. A mulher contava ao telefone que seu ex-marido estava na porta de sua residência a ameaçando e tentando quebrar o cadeado para entrar.

De repente, durante o chamado foi possível ouvir um estrondo e gritos da vítima. Em seguida, a ligação caiu. Segundo a polícia, imediatamente uma viatura foi para o local. Os militares encontraram a mulher caída no chão dentro da casa, com um ferimento na cabeça e uma pedra ao lado.

Uma ambulância do município realizou o socorro e encaminhou a mulher, em estado grave, ao Hospital Apóstolo Pedro. Logo após, ela foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A informação da unidade é de que ela permanece internada no Pronto Socorro.

Testemunhas que estavam no local do crime disseram à polícia que a mulher possuía medida protetiva contra o ex-companheiro e que após ouvirem os gritos da vítima saíram para ver o que estava acontecendo e viram quando o homem fugiu assustado, em uma bicicleta.