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Violência

Com medida protetiva, mulher é apedrejada na cabeça por ex-marido

Mesmo com uma medida protetiva, agressor invadiu casa da ex mulher e a feriu com uma pedrada na cabeça
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 jan 2019 às 19:15

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 19:15

Hospital Santa Casa de Misericórdia Crédito: Geizy Gomes
Uma mulher, de 57 anos, foi vítima do ex-marido na noite desta quarta-feira (16) em
Mimoso do Sul
, no Sul do Estado. Segundo a
Polícia Militar
, mesmo com uma medida protetiva contra o ex, ele quebrou o cadeado e a feriu com uma pedrada na cabeça. O agressor fugiu de bicicleta e foi capturado pela polícia.
De acordo com a polícia, foi a própria vítima que chamou os militares. A mulher contava ao telefone que seu ex-marido estava na porta de sua residência a ameaçando e tentando quebrar o cadeado para entrar.
De repente, durante o chamado foi possível ouvir um estrondo e gritos da vítima. Em seguida, a ligação caiu. Segundo a polícia, imediatamente uma viatura foi para o local. Os militares encontraram a mulher caída no chão dentro da casa, com um ferimento na cabeça e uma pedra ao lado.
Uma ambulância do município realizou o socorro e encaminhou a mulher, em estado grave, ao Hospital Apóstolo Pedro. Logo após, ela foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A informação da unidade é de que ela permanece internada no Pronto Socorro.
Testemunhas que estavam no local do crime disseram à polícia que a mulher possuía medida protetiva contra o ex-companheiro e que após ouvirem os gritos da vítima saíram para ver o que estava acontecendo e viram quando o homem fugiu assustado, em uma bicicleta.
O agressor, que não teve o nome revelado pela Polícia Civil, foi preso cerca de 1h mais tarde no bairro Morro da Palha. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

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