Colombiano é preso suspeito de abusar de enteada de 12 anos em Cariacica

Um colombiano de 28 anos foi preso após ser flagrado abusando sexualmente da própria enteada, de 12 anos, na varanda da casa deles em Cariacica. Foi a mãe da menina que viu a cena e acionou a Polícia Militar, na quarta-feira (26). A vítima contou que vinha passando pela violência havia cerca de um ano.
Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe da menina revelou que estava deitada no quarto quando, após um tempo, levantou e foi até a sala. No caminho, ela passou pela varanda e viu a cena. Imediatamente, chamou a PM.
"Na hora eu puxei ela, gritei, chamei a polícia e não deixei ela ficar perto dele. Eu peço para as mães ficarem atentas, porque às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, e aí acontece"
O colombiano saiu da casa, mas foi abordado pelos policiais e levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Em depoimento, a mãe da garota disse que nunca desconfiou de nada, e que o homem parecia ser um bom padrasto. Ele vive no Brasil há sete anos.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).