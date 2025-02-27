Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Colombiano é preso suspeito de abusar de enteada de 12 anos em Cariacica

Mãe da criança flagrou a cena e acionou a Polícia Militar. Caso foi registrado na quarta-feira (26); vítima disse que sofria nas mãos do padrasto havia cerca de um ano

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 10:33

Um colombiano de 28 anos foi preso após ser flagrado abusando sexualmente da própria enteada, de 12 anos, na varanda da casa deles em Cariacica. Foi a mãe da menina que viu a cena e acionou a Polícia Militar, na quarta-feira (26). A vítima contou que vinha passando pela violência havia cerca de um ano. 
Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe da menina revelou que estava deitada no quarto quando, após um tempo, levantou e foi até a sala. No caminho, ela passou pela varanda e viu a cena. Imediatamente, chamou a PM.
"Na hora eu puxei ela, gritei, chamei a polícia e não deixei ela ficar perto dele. Eu peço para as mães ficarem atentas, porque às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, e aí acontece"
X - Mãe da menina abusada
O colombiano saiu da casa, mas foi abordado pelos policiais e levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Em depoimento, a mãe da garota disse que nunca desconfiou de nada, e que o homem parecia ser um bom padrasto. Ele vive no Brasil há sete anos.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados