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Homem foi autuado

Colombiana era mantida em cárcere em prédio de luxo em Vila Velha

Vítima disse que era impedida pelo companheiro de ir ao banheiro, estava há três dias sem comer e tinha que dormir no sofá da sala, em apartamento no bairro Itapuã

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 11:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2025 às 11:08
Um homem de 26 anos foi preso em um prédio de alto padrão em ItapuãVila Velha, suspeito de manter uma mulher colombiana, de 28 anos, em cárcere privado, sem acesso a banheiro ou comida, além de xingá-la e obrigá-la a manter relações sexuais com ele. Para os policiais, a vítima disse que precisava fazer xixi em um pote e jogar na pia da cozinha. O caso foi descoberto na madrugada desta quinta-feira (27).
Conforme boletim de ocorrência, a vítima contou que conheceu o suspeito na Colômbia, há três anos. No início de fevereiro, o companheiro comprou as passagens e custeou as despesas para que ela viesse ao Brasil ficar com ele no apartamento. 
Acontece que, chegando ao Espírito Santo, os dois já teriam começado a trocar ofensas. Ela afirmou aos policiais que foi forçada a manter relações sexuais sem proteção com o homem e que já estava há três dias sem comer, já que na casa não havia mantimentos e que o suspeito saía sozinho para se alimentar.
Durante as discussões que tinham, a mulher contou que era xingada e que o companheiro chegou a cuspir nela. A vítima também detalhou que era impedida de ter acesso ao banheiro para fazer necessidades e também tomar banho. Ela estava tendo que dormir no sofá da sala. 
A mulher ainda detalhou que tem uma passagem de volta para Colômbia no próximo mês, e estava com medo do homem cancelar a viagem dela. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Violência psicológica

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por violência psicológica contra mulher, na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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