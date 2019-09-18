Colisão entre veículos conduzidos por primos deixa um deles morto no ES

Um acidente entre um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na Rodovia BR 259, no bairro Colúmbia, em Colatina, Região Noroeste do Estado. A colisão entre os veículos aconteceu na noite desta terça-feira (17), próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Os condutores da moto e do carro eram primos.
Segundo a Polícia Militar, o Volkswagen Crossfox e a moto bateram de frente. O motociclista Flaviano Raasch Tressman, de 41 anos, morreu no local do acidente. Já a mulher que estava na garupa foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Silvio Avidos em estado grave.
No carro de passeio estava um casal e um bebê recém-nascido, de apenas duas semanas de vida. A criança era levada ao hospital pelos pais quando aconteceu o acidente. Estilhaços de vidro atingiram o neném, por isso ele foi encaminhado para atendimento médico junto com a mãe. Eles não se feriram e foram liberados.
O pai conduzia o veículo e ficou no local do acidente, aguardando a polícia. Ele não se machucou. O motorista do carro de passeio era primo de Flaviano e ficou bastante abalado com o acidente.