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Crime

Cirurgião plástico é preso suspeito de agredir a esposa em Vila Velha

Ele foi encaminhado ao presídio após ser autuado em flagrante por ameaça, desacato e resistência, além de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha

Publicado em 28 de Março de 2024 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2024 às 15:14

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Após a prisão, o médico passou por audiência de custódia e a Justiça mandou soltá-lo, sem pagamento de fiança. Veja mais detalhes neste link.

Um cirurgião plástico de 52 anos foi preso suspeito de agredir a esposa de 44 anos dentro da residência do casal, em Vila Velha. O caso aconteceu na quarta-feira (27) e, com as agressões, a vítima foi levada ao Pronto Atendimento da Glória com marcas de hematomas no rosto e nas mãos, conforme boletim de ocorrência. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.
Toda a situação ocorreu durante uma discussão do casal no segundo andar do imóvel, local onde a mulher foi encontrada pela diarista que trabalha para a família. O documento sobre a ocorrência registra que a briga entre os dois foi interrompida pelo irmão do suspeito, que foi à residência para tirá-lo de lá.
A trabalhadora do lar chamou o Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ainda segundo registro da polícia, enquanto a mulher recebia atendimento médico, o marido tentou agredir o cunhado e o ameaçou na frente dos policiais com gestos de que “cortaria a cabeça’’.
O médico foi detido pela Polícia Militar e levado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM). A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por ameaça, desacato e resistência, além de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha, e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. 

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