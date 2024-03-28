Cirurgião plástico é preso suspeito de agredir a esposa em Vila Velha

. Após a prisão, o médico passou por audiência de custódia e a Justiça mandou soltá-lo, sem pagamento de fiança. Veja mais detalhes neste link.

Um cirurgião plástico de 52 anos foi preso suspeito de agredir a esposa de 44 anos dentro da residência do casal, em Vila Velha. O caso aconteceu na quarta-feira (27) e, com as agressões, a vítima foi levada ao Pronto Atendimento da Glória com marcas de hematomas no rosto e nas mãos, conforme boletim de ocorrência. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

Toda a situação ocorreu durante uma discussão do casal no segundo andar do imóvel, local onde a mulher foi encontrada pela diarista que trabalha para a família. O documento sobre a ocorrência registra que a briga entre os dois foi interrompida pelo irmão do suspeito, que foi à residência para tirá-lo de lá.

A trabalhadora do lar chamou o Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ainda segundo registro da polícia, enquanto a mulher recebia atendimento médico, o marido tentou agredir o cunhado e o ameaçou na frente dos policiais com gestos de que “cortaria a cabeça’’.