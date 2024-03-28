Justiça manda soltar médico preso suspeito de agredir a esposa no ES

O cirurgião plástico de 52 anos preso em flagrante suspeito de agredir a esposa de 44 anos na residência do casal, em Vila Velha, recebeu da Justiça o benefício de liberdade provisória, sem fiança, durante audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (28). O médico havia sido preso e autuado em flagrante pela Polícia Civil e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O nome dele não foi divulgado na reportagem para preservar a identidade da vítima.
A decisão foi do juiz Arion Mergár, e o médico precisará cumprir medidas cautelares como não sair da Grande Vitória e nem se aproximar ou fazer contato com a vítima. "[Ele] não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita", informa trecho da decisão do magistrado.
A reportagem tenta localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.
O caso
- A mulher foi levada ao Pronto Atendimento da Glória com hematomas no rosto e nas mãos, conforme boletim de ocorrência.
- A agressão ocorreu durante uma discussão do casal no segundo andar do imóvel em que moram.
- A briga entre os dois foi interrompida pelo irmão do suspeito, que foi à residência para tirá-lo de lá.
- A vítima foi encontrada caída tempos depois, quando a diarista da família chegou ao imóvel e acionou o Samu/192
- Ainda segundo registro da polícia, enquanto a mulher recebia atendimento médico, o marido tentou agredir o cunhado e o ameaçou na frente dos policiais com gestos de que “cortaria a cabeça’’.
- O médico foi detido pela Polícia Militar e levado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM) e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
- A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por ameaça, desacato e resistência, além de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.