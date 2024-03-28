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Vila Velha

Justiça manda soltar médico preso suspeito de agredir a esposa no ES

Cirurgião plástico recebeu o benefício de liberdade provisória sem pagamento de fiança; ele havia sido autuado em flagrante pela agressão e também por desacato

Publicado em 28 de Março de 2024 às 17:58

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

28 mar 2024 às 17:58
O cirurgião plástico de 52 anos preso em flagrante suspeito de agredir a esposa de 44 anos na residência do casal, em Vila Velha, recebeu da Justiça o benefício de liberdade provisória, sem fiança, durante audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (28). O médico havia sido preso e autuado em flagrante pela Polícia Civil e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O nome dele não foi divulgado na reportagem para preservar a identidade da vítima.
A decisão foi do juiz Arion Mergár, e o médico precisará cumprir medidas cautelares como não sair da Grande Vitória e nem se aproximar ou fazer contato com a vítima. "[Ele] não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita", informa trecho da decisão do magistrado.
A reportagem tenta localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

O caso

  • A mulher foi levada ao Pronto Atendimento da Glória com hematomas no rosto e nas mãos, conforme boletim de ocorrência.

  •  A agressão ocorreu durante uma discussão do casal no segundo andar do imóvel em que moram. 

  • A briga entre os dois foi interrompida pelo irmão do suspeito, que foi à residência para tirá-lo de lá. 

  • A vítima foi encontrada caída tempos depois, quando a diarista da família chegou ao imóvel e acionou o Samu/192

  • Ainda segundo registro da polícia, enquanto a mulher recebia atendimento médico, o marido tentou agredir o cunhado e o ameaçou na frente dos policiais com gestos de que “cortaria a cabeça’’.

  • O médico foi detido pela Polícia Militar e levado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM) e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. 

  • A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por ameaça, desacato e resistência, além de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.

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