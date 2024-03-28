Justiça manda soltar médico preso suspeito de agredir a esposa no ES

O cirurgião plástico de 52 anos preso em flagrante suspeito de agredir a esposa de 44 anos na residência do casal, em Vila Velha, recebeu da Justiça o benefício de liberdade provisória, sem fiança, durante audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (28). O médico havia sido preso e autuado em flagrante pela Polícia Civil e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O nome dele não foi divulgado na reportagem para preservar a identidade da vítima.