Cinco suspeitos presos em flagrante por rinha de galo em Colatina

Cinco homens foram detidos em flagrante na tarde deste domingo (08), em Colatina, Região Noroeste do Estado, por conta de uma rinha de galo. A atividade, considerada como maus-tratos a animais, acontecia em uma casa do bairro Colibri.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi deslocada ao local após denúncias. Ao entrarem na residência, os militares encontraram os acusados e os animais durante uma rinha. No total, 22 galos foram apreendidos.
Os cinco suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à 15ª Delegacia Regional de Colatina. As aves foram apresentadas à autoridade competente.
A Polícia Civil informou, em nota, que os cinco detidos responderão pelo crime de maus-tratos e que assinaram um termo circunstanciado para comparecerem em Juízo, antes de serem liberados pelo delegado de plantão.