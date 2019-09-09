Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Maus-tratos a animais

Cinco suspeitos presos em flagrante por rinha de galo em Colatina

Em uma casa no bairro Colibri, onde acontecia a atividade ilegal, foram apreendidos 22 galos. Acusados foram conduzidos à delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2019 às 07:26

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 07:26

Cinco presos em flagrante por rinha de galo em Colatina Crédito: Divulgação/PM
Cinco homens foram detidos em flagrante na tarde deste domingo (08), em Colatina, Região Noroeste do Estado, por conta de uma rinha de galo. A atividade, considerada como maus-tratos a animais, acontecia em uma casa do bairro Colibri.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi deslocada ao local após denúncias. Ao entrarem na residência, os militares encontraram os acusados e os animais durante uma rinha. No total, 22 galos foram apreendidos.
Os cinco suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à 15ª Delegacia Regional de Colatina. As aves foram apresentadas à autoridade competente.
A Polícia Civil informou, em nota, que os cinco detidos responderão pelo crime de maus-tratos e que assinaram um termo circunstanciado para comparecerem em Juízo, antes de serem liberados pelo delegado de plantão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados