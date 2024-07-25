Cinco pessoas são presas após roubo de peças de roupas em Marataízes

Cinco pessoas acabaram presas pela Polícia Civil em Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo, suspeitas de cometerem furtos e adquirirem peças de vestuários de duas lojas localizadas na Barra de Itapemirim, no mesmo município. Parte das roupas estava na casa da namorada de um dos suspeitos.

De acordo com o delegado Thiago Viana, titular da Delegacia de Marataízes, as prisões aconteceram na quarta-feira (24). Os crimes, em duas lojas, aconteceram na terça (23) e na quarta desta semana. Eles arrombavam a porta da loja e levaram diversas blusas e calçados do estabelecimento, como mostra um dos crimes pelas imagens das câmeras.

“Com a informação das características dos suspeitos, os policiais foram até a casa da namorada de um deles e lá foi recuperada parte significativa dos bens furtados. Também na casa, os policiais prenderam a namorada de um dos furtadores, que receptou roupas, dadas pelo namorado”, disse o delegado.

Segundo o delegado, dois suspeitos foram autuados por furto qualificado e três pessoas que receberam e adquiriram as roupas foram autuados por receptação. Os suspeitos do surto e um receptador foram encaminhados ao sistema prisional. Um receptador pagou fiança e responderá em liberdade.