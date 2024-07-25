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Prejuízo

Cinco pessoas são presas após roubo de peças de roupas em Marataízes

Os crimes ocorreram nessa terça-feira (23), em duas lojas situadas na localidade de Barra de Itapemirim, e as prisões nessa quarta (24)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jul 2024 às 15:27

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 15:27

Cinco pessoas acabaram presas pela Polícia Civil em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, suspeitas de cometerem furtos e adquirirem peças de vestuários de duas lojas localizadas na Barra de Itapemirim, no mesmo município. Parte das roupas estava na casa da namorada de um dos suspeitos.
De acordo com o delegado Thiago Viana, titular da Delegacia de Marataízes, as prisões aconteceram na quarta-feira (24). Os crimes, em duas lojas, aconteceram na terça (23) e na quarta desta semana. Eles arrombavam a porta da loja e levaram diversas blusas e calçados do estabelecimento, como mostra um dos crimes pelas imagens das câmeras.
“Com a informação das características dos suspeitos, os policiais foram até a casa da namorada de um deles e lá foi recuperada parte significativa dos bens furtados. Também na casa, os policiais prenderam a namorada de um dos furtadores, que receptou roupas, dadas pelo namorado”, disse o delegado.
Segundo o delegado, dois suspeitos foram autuados por furto qualificado e três pessoas que receberam e adquiriram as roupas foram autuados por receptação. Os suspeitos do surto e um receptador foram encaminhados ao sistema prisional. Um receptador pagou fiança e responderá em liberdade.

Correção

25/07/2024 - 4:24
Equivocadamente o título desta reportagem informava que o crime ocorreu em Itapemirim, quando, na verdade, foi registrado em Marataízes. A informação foi corrigida. 

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