Cinco pessoas são baleadas em Linhares em intervalo de 24 horas

Os casos ocorridos em Linhares, seguem sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade Crédito: Loreta Fagionato

Em menos de 24 horas, quatro tentativas de homicídio foram registradas em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, neste domingo (26) quatro tentativas de homicídio. Em todas as ocorrências foram usadas armas de fogo. Ao todo, seis pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região.

De acordo com os registros, a primeira tentativa aconteceu por volta de 00h48, quando um homem foi baleado em frente a um bar, no bairro Araçá. Segundo relato da vítima, a tentativa foi registrada após uma discussão com o atirador. O homem de 35 anos foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares.

Pouco depois das 2h da madrugada, dois jovens de 28 e 32 anos, também foram baleados quando estavam em um bar no balneário de Pontal do Ipiranga. Eles foram socorridos e levados para o hospital.

A terceira ocorrência foi por volta das 19h50, no Residencial Rio Doce, que fica localizado no bairro Aviso. Um jovem de 18 anos foi atingido por um disparo. Ele foi socorrido e levado para o hospital.

Cerca de duas horas e meia depois, às 22h20, outro jovem de 18 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo na região da perna esquerda. O crime foi registrado em Povoação, balneário de Linhares Ele também foi levado para o hospital onde recebeu atendimento médico.

SOORETAMA

Sooretama, também no Já em, também no Norte do Estado , registrou mais uma ocorrência de tentativa de homicídio na região. O crime aconteceu no Centro da cidade, pouco depois de 1h17 da madrugada. Segundo a vítima, um jovem de 24 anos, ele foi esfaqueado na região do abdômen quando saía do banheiro de um alojamento de funcionários de uma propriedade rural. A vítima foi socorrida e recebeu os primeiros socorros no Pronto Atendimento de Sooretama e posteriormente foi transferido para o Hospital Geral de Linhares.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Gazeta Online, o capitão Borba, da Polícia Militar, destacou que o trabalho da PM é feito com base nas informações disponíveis nos registros feitos pelos militares. “Nós temos algumas bases de dados e a gente utiliza essa base dados para poder alocar os recursos de policiamento, de viatura, homens, para traçar as estratégias. Esse número de tentativas de homicídio integram a nossa base de dados, e é o que a gente leva em consideração, dentre outros fatores, para poder alocar os recursos de policiamento”, explica. Em entrevista ao, o capitão Borba, da, destacou que o trabalho da PM é feito com base nas informações disponíveis nos registros feitos pelos militares. “Nós temos algumas bases de dados e a gente utiliza essa base dados para poder alocar os recursos de policiamento, de viatura, homens, para traçar as estratégias. Esse número de tentativas de homicídio integram a nossa base de dados, e é o que a gente leva em consideração, dentre outros fatores, para poder alocar os recursos de policiamento”, explica.

Ainda segundo o capitão, os registros do último domingo (26), foram casos isolados: “A gente percebe que foram ocorrências isoladas, sem conexão umas com as outras e por uma fatalidade houve uma concentração no fim de semana”, destaca.

NÚMERO DE HOMICÍDIOS NA CIDADE CAIU

Polícia Civil explicou que “somente nos primeiros quatro meses deste ano, a DHPP de Linhares apresentou uma redução de mais de 30% de homicídios quando comparado ao mesmo período de 2018. Fazendo um recorte no mês de abril houve redução, quando comparado com abril do ano passado, sendo que 66% dos crimes, registrados em abril deste ano, estão elucidados, com provas robustas e autuações qualificadas”, diz o texto. Em nota, aexplicou que “somente nos primeiros quatro meses deste ano, a DHPP de Linhares apresentou uma redução de mais de 30% de homicídios quando comparado ao mesmo período de 2018. Fazendo um recorte no mês de abril houve redução, quando comparado com abril do ano passado, sendo que 66% dos crimes, registrados em abril deste ano, estão elucidados, com provas robustas e autuações qualificadas”, diz o texto.

A PC disse ainda que o município “é integrante do programa de Governo Estado Presente, com foco na redução da criminalidade em bairros violentos”, e que “é contemplado pelo programa Olho Digital, em que a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP) disponibilizou câmeras de videomonitoramento para auxiliar nas investigações de crimes e no patrulhamento ostensivo, o que contribui para redução da criminalidade”.

Sobre os registros de tentativas de homicídio, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi preso. Os casos ocorridos em Linhares, seguem sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e em Sooretama sob investigação da Delegacia de Polícia do município.

Informações que ajudem na identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos.