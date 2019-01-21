Chefe do tráfico no Bairro da Penha é preso em Vitória

Hudson Xavier Loureiro, Hudinho, foi preso em Vitória Crédito: Divulgação/PC

Está na cadeia um dos chefes de uma organização criminosa que atua na região do Bairro da Penha, em Vitória. Hudson Xavier Loureiro, 39 anos, o Hudinho, foi preso na última sexta-feira, dia 19, em um apartamento em Jardim Camburi, onde estava morando. O traficante divide com Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, e Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, o comando do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e do Trem Bala.

A Polícia Civil afirma que Hudson assumiu o comando integral das facções após a prisão de Beto, em 2014. Porém, a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), obtida pela A GAZETA em processo na Justiça Estadual, mostra que o traficante continua com a liderança ativa mesmo encarcerado na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana.

Teria partido de Beto, inclusive, as ordens para os constantes ataques ocorridos na Piedade e no Morro do Moscoso - onde no último deles, no dia 14 deste mês, três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. Á Polícia Civil não confirma a informação e nem se Hudinho teria executado essa determinação do parceiro.

“Essa investigação está sendo feita por diversas agências policiais. Já temos um grupo formado, por orientação do secretário de Segurança Pública, e estamos analisando todas as informações que chegam. Ainda não ficou comprovada a participação do Hudson nesse último evento”, disse o delegado-geral da PC, José Darcy Arruda.

PRISÃO

Hudinho já havia sido identificado pela inteligência da polícia há meses, mas, segundo o delegado Fabrício Dutra, chefe do Departamento Especializado De Narcóticos (Denarc), a demora em prendê-lo veio da dificuldade em localizar a residência fixa do suspeito.

“Para se ter uma ideia, ele nem celular tinha. Além disso, mudou-se de casa por três vezes. Quando recebemos a informação do prédio onde ele estaria escondido, fomos para o local, montamos campana e conseguimos prendê-lo”, detalha o delegado.

O traficante, seria o responsável também pela parte financeira da facção. “É uma prisão importante e qualificada realizada pela polícia. Essa pessoa era responsável por organizar tudo o que diz respeito a parte financeira e administrativa do grupo. Era uma pessoa muito influente no mundo do tráfico”, ressaltou Arruda.

LÍDER

Aliado de Beto e Hudson na empreitada criminosa, cabe agora a Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, por estar solto (em liberdade), executar as ordens dos parceiros presos. Sobre esse vazamento de informações de dentro do presídio, o delegado-geral da PC não entrou em detalhes. “Quanto ao Beto, o que posso dizer é que nossos presídios são muito seguros”.