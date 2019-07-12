Perseguição após roubo de carro termina na Praia do Canto, em Vtiória Crédito: Bernardo Coutinho

Dois assaltantes foram presos após perseguição a um veículo com restrição de furto/roubo na região da Praia do Canto, em Vitória , na manhã desta sexta-feira (12). O caso aconteceu às 7h quando agentes da Guarda Municipal receberam uma sinalização do Cerco Eletrônico dizendo que o carro, um Ford Verona, de cor branca, estava descendo a Terceira Ponte, sentido Vitória.

De acordo com agentes da Guarda, o veículo foi roubado na manhã de quinta-feira (11), por volta das 5h, na Enseada do Suá, também na Capital, e que, desde então, os criminosos começaram a cometer diversos assaltos em vias públicas de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Cercado pela Guarda, assaltante tenta fugir de patinete na Praia do Canto

Com o acionamento do Cerco Eletrônico, as equipes da Guarda e da Polícia Militar começaram a fazer o acompanhamento do veículo. Chegando na região da Praia do Canto, próximo da Praça da Ciência, agentes tentaram fazer uma abordagem para que o veículo parasse, mas os bandidos avançaram com o veículo para cima dos guardas.

Nesse momento, um dos assaltantes, com uma arma falsa na mão, apontou para os agentes e o carro em que eles estavam acabou batendo em uma placa de sinalização de uma rede de lanchonetes.

FUGA DE PATINETE