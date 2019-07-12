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Roubo e perseguição

Cercado pela Guarda, assaltante tenta fugir de patinete na Praia do Canto

Genilton dos Santos Soares, 26 anos, e Jhonny Soares do Nascimento, 23 anos, estavam em um carro roubado, que foi detectado pelas câmeras do Cerco Eletrônico

Publicado em 

12 jul 2019 às 12:25

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 12:25

Perseguição após roubo de carro termina na Praia do Canto, em Vtiória Crédito: Bernardo Coutinho
Dois assaltantes foram presos após perseguição a um veículo com restrição de furto/roubo na região da Praia do Canto, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (12). O caso aconteceu às 7h quando agentes da Guarda Municipal receberam uma sinalização do Cerco Eletrônico dizendo que o carro, um Ford Verona, de cor branca, estava descendo a Terceira Ponte, sentido Vitória. 
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De acordo com agentes da Guarda, o veículo foi roubado na manhã de quinta-feira (11), por volta das 5h, na Enseada do Suá, também na Capital, e que, desde então, os criminosos começaram a cometer diversos assaltos em vias públicas de Vitória.
Cercado pela Guarda, assaltante tenta fugir de patinete na Praia do Canto
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Com o acionamento do Cerco Eletrônico, as equipes da Guarda e da Polícia Militar começaram a fazer o acompanhamento do veículo. Chegando na região da Praia do Canto, próximo da Praça da Ciência, agentes tentaram fazer uma abordagem para que o veículo parasse, mas os bandidos avançaram com o veículo para cima dos guardas.
Nesse momento, um dos assaltantes, com uma arma falsa na mão, apontou para os agentes e o carro em que eles estavam acabou batendo em uma placa de sinalização de uma rede de lanchonetes.
FUGA DE PATINETE
Jhonny Soares do Nascimento, 23 anos, foi preso dentro do carro e o comparsa dele, Genilton dos Santos Soares, 26 anos, foi preso na altura do Centro da Praia Shopping após fugir do local correndo e tentando fugir com um patinete elétrico compartilhado. As vítimas dos assaltantes estão sendo encaminhadas para a Delegacia Regional de Vitória para fazer o reconhecimento dos criminosos. A Guarda de Vitória informou que ainda está sendo feito um levantamento dos roubos cometidos pela dupla.

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