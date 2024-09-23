O suspeito do crime, que não teve o nome divulgado, foi preso no dia 17 de setembro, na Praia do Morro, em Guarapari , e a Polícia Civil deu mais informações sobre o caso em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (23).

O titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), delegado Gianno Trindade, explicou que a vítima conhecia o suspeito, pois já havia fornecido comida para o indivíduo. Os detalhes do assassinato quem deu foi o próprio suspeito em depoimento à Polícia Civil. No dia do crime, o homem se encontrou com Waltemir na praça de Morada de Laranjeiras, e os dois seguiram para a casa da vítima, onde beberam juntos.

Em certo momento, o catador de materiais recicláveis contou ao suspeito que sua ex-esposa estava em posse de R$ 5 mil. O homem se interessou e quis roubar a mulher, mas Waltemir tentou impedir a ação dele.

"O autor do crime entrou em luta corporal com o idoso e o estrangulou com o próprio cinto, ceifando a vida dele em cima da própria cama" Gianno Trindade - Delegado titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP)

Cinto usado para matar catador de recicláveis na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Nas imagens divulgadas pela Polícia Civil(veja vídeo acima) é possível ver que o suspeito chega na casa da vítima por volta das 16h, usando uma camisa branca. Depois, ele aparece novamente, já com uma mala e uma televisão, usando uma blusa diferente, por volta das 16h50. Segundo a corporação, o homem trocou de blusa após matar o catador de materiais recicláveis.

Your browser does not support the audio element. Catador foi enforcado na Serra ao tentar impedir roubo à casa da ex

"O que nos chama atenção, além da crueldade, porque era uma pessoa que conhecia a vítima e a vítima havia alimentado essa pessoa em momentos anteriores, é que esse autor tinha 14 passagens criminais" Gianno Trindade - Delegado e titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP)

A maioria das passagens do suspeito pela polícia foi por crimes patrimoniais, incluindo receptação, furto, roubo e tráfico de drogas. “E estava solto, quando deveria estar preso, na nossa visão. Então comete esse crime cruel e tira a vida de um ser humano”, disse o delegado.

Ainda conforme o delegado, o suspeito não encontrou o dinheiro da ex-esposa da vítima, levando apenas a televisão, duas caixas de sabonete e um creme. No meio do caminho, ele derruba a televisão e quebra o aparelho.

"Então quer dizer que uma pessoa perdeu a vida por duas caixas de sabonete e um creme" Gianno Trindade - Delegado titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP)

A partir das imagens de videomonitoramento e a divulgação do caso na imprensa, a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre quem seria o autor do crime. O suspeito foi encontrado em uma Volkswagen Kombi, na Praia do Morro, em Guarapari. Ele foi autuado por latrocínio consumado (roubo seguido de morte), roubo e furto qualificado.

Polícia prende suspeito de matar catador de materiais recicláveis na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil