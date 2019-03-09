Caso Jane Cherubim: Jonas Amaral está proibido de deixar o país

Jonas Amaral, acusado de agredir a namorada Jane Cherubim, em Dores do Rio Preto Crédito: Reprodução/Instagram

A Polícia Civil pediu para a delegacia de Imigração da Superintendência da Policia Federal do Espírito Santo travar a saída do vendedor Jonas Amaral, de 34 anos, nos aeroportos de todo país. Ele é o principal suspeito de ter agredido a namorada Jane Cheirubim da Silva de 36 anos na madrugada da última segunda-feira (04) na localidade de Pedra Menina, interior de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó.

O delegado Dedier de Carvalho contou que um alerta deve ser emitido para todos os aeroportos do país. "Tendo em vista que o autor jogava futebol em Portugal, então poderia ter essa situação de saída, se for o caso de estar fugindo da aplicação da lei", explicou.

Your browser does not support the audio element. Caso Jane Cherumbim - Jonas Amaral está proibido de deixar o País

O pai, o irmão e um primo de Jonas devem ser ouvidos na tarde deste sábado (09), além da esposa de um dos irmãos de Jane. Ela estava no carro junto com o pai do autor nas buscas pela vendedora no dia do crime. “Vamos com esse material - os depoimentos - e as investigações que estão em andamento buscar os fundamentos para uma eventual representação de prisão. Temos situações de alteração da cena do crime, que caracteriza fraude processual”, contou.

ANGÚSTIA

Além da preocupação com a recuperação de Jane, o irmão da vítima Salvador Cherobin conta que imaginava que o acusado seria detido mais rápido e afirmou não acreditar que ele possa ter tirado a própria vida.

"A gente sabe a luta que vai enfrentar para que ele seja preso e a luta que para que ele seja condenado. Sabemos que ele vai tentar reduzir a pena, usando todos os recursos possíveis. Ele é jovem, com tantas reduções que a lei permite, ele vai sair da cadeia cedo. Para um homem covarde, esse crime compensa. Por isso não acredito que ele tiraria a própria vida, como algumas pessoas dizem. Sem contar que se essa fosse a intenção dele, ele teria jogado o carro da ribanceira, como ameaçou ao fazer terror psicológico com minha irmã", acredita.

Salvador afirma ainda, que acredita que Jonas pensou ter matado Jane. "Ele acreditou que havia matado. As marcas que minha irmã tem no pescoço são de estrangulamento. São marcas que vão do pescoço até a orelha dela. O Jonas fez muita força. A ponto mesmo de quase matá-la", contou.

VÍTIMA FOI OUVIDA

Jane Cherubim está se recuperando na Casa de Caridade de Carangola Crédito: Beatriz Caliman

Apesar do quadro de saúde de Jane ser estável ainda não há previsão dela receber alta.

Com informações de Mônica Camolesi e Elis Carvalho