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"Minha vida não vale mais nada"

Caso Jane Cherubim: agressor ligou para o pai após o crime

Jonas Amaral, principal suspeito de espancar quase até a morte a própria namorada, continua foragido

Publicado em 07 de Março de 2019 às 18:47

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

07 mar 2019 às 18:47
Jonas Amaral, acusado de agredir a namorada Jane Cherubim, em Dores do Rio Preto Crédito: Reprodução/Instagram
O pai do vendedor Jonas Amaral, de 34 anos, acusado de espancar quase até a morte a namorada Jane Cherubim, de 36 anos, informou em boletim de ocorrência que o filho telefonou para ele dizendo que "sua vida não valia mais nada", logo após cometer o crime na madrugada de segunda-feira (4), em Pedra Menina, localidade de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. Jonas está desaparecido desde então e é considerado foragido da Justiça.
Após a fala, o agressor teria se despedido do pai sem dar mais detalhes do que havia acontecido. As informações são da Polícia Militar do Espírito Santo.
> "Por várias vezes ela pediu para ele parar", conta irmão de Jane Cherubim
O delegado de Alegre, Ricarte Teixeira, que está à frente do caso, foi à casa do pai do Jonas, em Espera Feliz, Minas Gerais, nesta quarta-feira (6). O pai foi orientado a falar para o filho se entregar à polícia, caso faça contato novamente com a família. "É um crime que causou muita comoção e revolta, de modo que uma pessoa mais exaltada pode querer fazer justiça com as próprias mãos. O aconselhamos a falar para que o filho se entregue, passei até o meu número pessoal caso ele queira se entregar. É o melhor a ser feito", disse.
O crime teria sido cometido por causa de ciúmes. O casal saiu de uma cervejaria, onde trabalharam, por volta das 3h da madrugada da segunda-feira (4). O crime aconteceu minutos depois. Os dois estavam juntos há pouco mais de um ano.
> Jane Cherubim: 'Poxa, mãe. O que fizeram comigo?', questiona jovem
Depois de muita procura, ela foi encontrada pelos irmãos perto da uma curva, seminua, desmaiada e torturada, na estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó pelo lado do Espírito Santo. Nesta quinta-feira (7), internada em um hospital de Carangola, cidade mineira, Jane ainda não enxerga e tem marcas de roxo por todo o corpo.
AGRESSOR ENVIOU ÁUDIO PARA A SOGRA
Depois de espancar a namorada, Jonas enviou um áudio por um aplicativo de mensagens para a sogra. Na fala do vendedor é possível perceber o nervosismo. Ele diz que Jane está desmaiada no asfalto "fingindo".
Jonas de Amaral enviou áudio para a sogra
VENDEDORA CONFIRMOU ESPANCAMENTO
Em recuperação no hospital, a vendedora Jane Cherubim conseguiu falar na noite de terça-feira (5) e confirmou à família que foi espancada pelo namorado Jonas Amaral. A informação foi dada ao Gazeta Online pelo irmão da vítima, o empresário Cleiton Cherobin, na manhã de quarta-feira (6).
VÍDEO MOSTRA CASAL MOMENTOS ANTES DO CRIME

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