Caso Amaro Neto: ponto a ponto o que foi dito à polícia

Keila conta que Amaro fazia ameaças contra ela e o marido. O deputado teria ameaçado acabar com a vida de Fernando de qualquer forma. O teor das ameaças chegou ao ponto de Amaro exigir que ela fizesse uma tatuagem com o slogan da campanha dele: Coragem e Coração. Ela diz que obedeceu por medo.