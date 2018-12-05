Caso Amaro Neto: mulher diz que deputado ofereceu R$ 500 mil

Crédito: Lissa de Paula | Ales | Arquivo

Em depoimento prestado na Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Eletrônicos, a pedagoga Keila Bonde Ferreira, 36 anos, acusada de tentar extorquir R$ 500 mil do deputado estadual e deputado federal eleito Amaro Neto, afirmou que foi o parlamentar que ofereceu dinheiro para que a relação amorosa entre os dois não fosse divulgada.

A pedagoga disse, ainda, que Amaro fazia ameaças contra ela e o marido, o cabo da Polícia Militar Fernando Marcos Ferreira. O casal está preso desde o último dia 30. A defesa do deputado nega todas as acusações.

De acordo com Keila, em depoimento, ela e Fernando são casados há 20 anos. No final de 2017, ela respondeu a uma brincadeira de Amaro no Instagram e o deputado a respondeu. Em seguida, os dois começaram a conversar pela madrugada. Keila relatou que possui o teor da conversa gravado, onde ela contou a Amaro que é casada e ele, inclusive, demonstrou surpresa.

Your browser does not support the audio element. Caso Amaro Neto, mulher diz que deputado ofereceu 500 mil reais

Durante a conversa, Keila teria dito que estava desempregada e que Amaro pediu todos os documentos dela. Logo depois ela passou a trabalhar na Secretaria de Esportes (Sesport).

A pedagoga conta que iniciou o romance com Amaro no início de 2018 e que todo conteúdo de conversas, fotos e vídeos trocados entre os dois estão guardados apenas no celular dela. Foi após ter acesso ao aparelho que Fernando, o marido, descobriu a relação.

No depoimento, Keila diz também que Amaro teria ameaçado acabar com a vida de Fernando “de qualquer forma”. Segundo ela, o teor das ameaças chegou ao ponto de Amaro exigir que ela fizesse uma tatuagem com o slogan da campanha dele “Coragem e Coração”. A acusada alega que obedeceu por medo do que ele poderia fazer contra Fernando.

Sobre a acusação de tentativa de extorsão, Keila garante que enviou as mensagens para Amaro por medo. E que foi o próprio parlamentar que ofereceu R$ 500 mil para que a relação não fosse exposta. Ainda segundo ela, o dinheiro seria para “sensibilizar” Fernando.

A oferta teria sido feita pessoalmente, no dia 28 de novembro, sem a presença de testemunhas, próximo à casa dela. Segundo a acusada, em relato à polícia, Amaro foi ao encontro dela em carro público da Assembleia Legislativa e que câmeras de videomonitoramento podem comprovar o encontro. Por fim, ela revela que saiu do emprego na Sesport por “fofocas internas”.

Procurada na tarde desta terça-feira (4), a assessoria da Assembleia Legislativa afirmou que o carro oficial fica à disposição do parlamentar e ele responde pelo uso do veículo.

"VERSÃO É SEM CREDIBILIDADE", AFIRMA DEFESA DE DEPUTADO

Procurada, a defesa de Amaro Neto negou que o parlamentar tenha ameaçado Keila Bonde Ferreira, 36, e o marido dela, o PM Fernando Marcos Ferreira. Para o advogado Ludgero Liberato, as acusações de Keila não possuem credibilidade ou provas.

Segundo o advogado, Amaro teve a postura de um cidadão de bem ao ser vítima de extorsão e procurar as autoridades para denúncia.

Tudo o que Amaro e Keila disseram foi submetido à avaliação de um delegado de polícia, que confrontou aquilo que foi levado pelos dois e entendeu que Keila tinha praticado um crime. Tanto que ela foi presa em flagrante e a prisão foi mantida pela Justiça

Liberato ainda negou a acusação de que Amaro teria ameaçado Keila e Fernando, além dele ter oferecido R$ 500 mil aos dois, pedindo segredo sobre a relação amorosa.