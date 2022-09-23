Casarão histórico é invadido, furtado e depredado em Vitória

Casarão da Chácara Von Schilgen, localizado na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Carlos Antolini/PMV

O casarão é datado do final do século XIX. O piso de madeira histórico quase não existe mais. Portas e janelas foram levadas.

O casarão passou a ser usado como dormitório por pessoas desabrigadas. Uma delas é o artesão Samuel, que disse ter se instalado no local depois de chegar do Sul do do Brasil. À TV Gazeta, ele contou que foi roubado no casarão na primeira noite.

"Um dia, estava chovendo e um rapaz comentou que volta e meia eles dormiam aqui. Disseram que era para dormir e ficar tranquilo, que ninguém mexia em nada de ninguém. Quando acordei, não tinha mais meu dinheiro, não tinha roupa, não tinha mais nada. Eu estava até pintando ali com umas tintas que reciclei. Por incrível que pareça, fui beber uma água e quando voltei o latão da tinta não estava mais ali" Samuel - Artesão

O casarão virou parque municipal em 2004 e chegou a ser restaurado pela Prefeitura de Vitória em 2009, na época, para a realização do Casa Cor, evento de arquitetura e decoração.

"Essa casa tem um fator histórico, foi de uma família que foi parte da história da Praia do Canto. Ela precisa ser recuperada, porque faz parte da história da comunidade", considerou o empresário Alberto Campos.

PROJETO DE RESTAURAÇÃO

A reportagem da TV Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória, que informou que pretende restaurar o casarão e transformá-lo em um espaço cultural. Mas, segundo a prefeitura, isso só deve acontecer em 2024.

A Prefeitura disse que estava em tramitação um processo para formalizar uma parceria para executar obra de manutenção e restauro do imóvel e de todo entorno. Falou também que, por se tratar de um serviço complexo, as obras devem durar aproximadamente dois anos.

A Prefeitura de Vitória afirmou que permanecerá com a gestão plena do imóvel. A previsão para entrega do espaço reformado é outubro de 2024.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que equipes da Guarda Municipal realizam ponto base na Chácara Von Schilgen, além de patrulhamento preventivo e ostensivo no local, com abordagens e, em casos onde há crime, conduções de pessoas à Polícia Civil.

Outras informações sobre o projeto de revitalização do local serão repassadas nesta sexta-feira (23). Na ocasião, haverá a assinatura do Acordo de Cooperação para a retomada da chácara, com participação das secretarias de Cultura (Semc), de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) e de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória.