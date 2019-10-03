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Delivery de drogas

Casal é preso suspeito de controlar disque-drogas em Venda Nova, no ES

Uma servidora pública municipal e o marido dela foram presos nesta quinta-feira (03) no bairro Providência

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 20:20

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

03 out 2019 às 20:20
Sergio Silva e Maria Andreia Fulgencio foram presos na casa deles Crédito: Divulgação/PCES
Uma servidora pública municipal de Venda Nova do Imigrante, região Sul do Estado, e o marido dela foram em presos em flagrante suspeitos de coordenarem um disque-drogas no município. De acordo com a polícia, Maria Andreia Fulgencio, de 35 anos, e o marido Sergio Silva, de 31 anos, usavam os filhos para não atrair a atenção da polícia durante a venda do entorpecente.
Os dois foram abordados pelos policiais nesta quinta-feira (02), na residência deles, no bairro Providência. Maria trabalha em uma creche da cidade. O titular da Denarc de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque, informou que as investigações estavam ocorrendo há dois meses e foram iniciadas após uma denúncia anônima.
“Após a denúncia, realizamos investigações e uma série de diligências, as quais apontaram que o casal buscava drogas no município de Castelo, a embalava e revendia a uma clientela restrita em Venda Nova do Imigrante. Para a venda das drogas, o casal utilizava os filhos menores para evitar abordagens”, explicou.
Além das prisões, foram apreendidas cinco gramas de cocaína e nove pedras de crack com os detidos. “Durante as nossas investigações, descobrimos que há chances de existirem mais ações de “disque drogas” com esta. Continuamos as investigações para localizarmos todos os envolvidos nessa associação criminosa”, disse o delegado.
Maria e Sergio foram presos pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. A detida foi encaminhada para a Penitenciária Feminina de Cariacica (PFC) e seu esposo para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
O delegado solicita a quem tenha informações sobre tráfico de drogas na região, que entre em contato com a Polícia Civil (PCES) por meio do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido.

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