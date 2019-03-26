Casal é preso após assaltar passageiros do Transcol em Cariacica

Ônibus no Terminal de Itacibá, em Cariacica Crédito: Kaique Dias

Cariacica. Com Wellington Santos Gonçalves, 18 anos, e a adolescente de 17, a polícia encontrou um revólver calibre 32, três celulares roubados de passageiros e pouco mais de R$ 180 em dinheiro, que era do caixa do coletivo. Um casal foi preso em flagrante na noite de domingo (25), depois de assaltar um ônibus do Transcol, no bairro Tabajara, em. Com Wellington Santos Gonçalves, 18 anos, e a adolescente de 17, a polícia encontrou um revólver calibre 32, três celulares roubados de passageiros e pouco mais de R$ 180 em dinheiro, que era do caixa do coletivo.

Era por volta das 19h30, quando o coletivo que fazia a linha 703, com saída do Terminal de Itacibá e com destino ao bairro Porto Belo, quando Wellington e a adolescente anunciaram o assalto. O ônibus passava pela Rodovia Governador José Sette. A primeira vítima a ser rendida foi uma mulher de 40 anos.

Em depoimento à Polícia Civil, a vítima relatou que estava sentada em uma poltrona próxima à janela, quando Wellington sentou-se a seu lado. Em seguida, o ladrão mostrou o revólver para a vítima e ordenou que ela entregasse o celular.

Depois, foi a vez de duas amigas, ambas estudantes de 17 anos, que estavam sentadas juntas terem os celulares roubados pela dupla. De acordo com os passageiros, era Wellington que rendia as vítimas, enquanto a adolescente obrigava todas elas a colocarem os aparelhos de celular dentro de uma mochila.

A dupla rendeu também o cobrador do ônibus e roubou R$ 187 em dinheiro que estavam no caixa. Logo após o assalto, os suspeitos mandaram o motorista abrir a porta do coletivo e fugiram correndo.

PRISÃO

Assim que Wellington e a adolescente desceram do ônibus, uma viatura da Polícia Militar passou pelo coletivo. O motorista então pediu ajuda. Militares foram em busca do casal e encontraram os assaltantes caminhando, ainda na mesma via onde o assalto ocorreu.

Os suspeitos foram levados para a 4ª Delegacia regional, onde confessaram o roubo. A adolescente disse que mora no Estado há apenas nove dias, vinda da cidade baiana de Posto da Mata. Ela contou que Wellington passou na casa dela e a chamou para sair.