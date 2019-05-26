Casal é detido com armas, munição e drogas em Cariacica

Duas pessoas foram detidas por porte ilegal de armas durante uma patrulha da Polícia Militar no Beco do Aranha, no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na madrugada deste domingo (26).
A Polícia Militar informou que três indivíduos foram flagrados em posse de arma de fogo. Quando os criminosos visualizaram os policiais, eles fugiram. Os policiais foram até a casa onde um adolescente, de 17 anos, abriu a porta com uma pistola em mãos e outra na cintura. Ele foi detido junto com a jovem Bárbara Micaele Souza Barros, 20 anos.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, na casa foram apreendidas duas pistolas Taurus modelos 838 ACP cal. 380 numerações raspada, três carregadores de Pistola .380 sem numeração, 35 munições de Cal .380, um celular Motorola, dois pinos de cocaína, uma pedra de crack, 18 papelotes de cocaína, R$ 25 e uma máscara.
Os detidos e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Cobilândia.