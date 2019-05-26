Casal é detido com armas, munição e drogas em Cariacica

A Polícia Militar informou que três indivíduos foram flagrados em posse de arma de fogo. Quando os criminosos visualizaram os policiais, eles fugiram. Os policiais foram até a casa onde um adolescente, de 17 anos, abriu a porta com uma pistola em mãos e outra na cintura. Ele foi detido junto com a jovem Bárbara Micaele Souza Barros, 20 anos.