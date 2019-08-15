Um inspetor penitenciário foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (14). De acordo com informações do Sindicato dos Inspetores (Sindaspes), o funcionário público estava no carro dele com a namorada quando foi rendido por um casal armado com uma pistola e um revólver.
Segundo o Sindicato, ao anunciar o assalto, o casal percebeu que o inspetor estava armado e a dupla atirou contra o veículo. O disparo atingiu o braço direito do inspetor. A namorada dele não ficou ferida. Os bandidos fugiram correndo em direção ao veículo Corsa, de cor prata, que estava próximo ao local do crime.
Quando estavam entrando no veículo, os criminosos se depararam com uma viatura da Polícia Militar. A dupla de assaltantes atirou na direção dos policiais e os militares revidaram. O veículo em que eles estavam foi atingido e os bandidos fugiram correndo em direção a um matagal. Eles não foram localizados.
Casal atira em inspetor penitenciário durante assalto em Vila Velha
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município. Após receber alta, os inspetor registrou a tentativa de assalto na 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha. O carro que seria usado para dar fuga aos ladrões foi apreendido.