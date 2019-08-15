Casal atira em inspetor penitenciário durante assalto em Vila Velha

Segundo o Sindicato, ao anunciar o assalto, o casal percebeu que o inspetor estava armado e a dupla atirou contra o veículo. O disparo atingiu o braço direito do inspetor. A namorada dele não ficou ferida. Os bandidos fugiram correndo em direção ao veículo Corsa, de cor prata, que estava próximo ao local do crime.