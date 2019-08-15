Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vale encantado

Casal atira em inspetor penitenciário durante assalto em Vila Velha

O funcionário público foi rendido por bandidos armados ao passar de carro em um bairro de Vila Velha na noite desta quarta-feira (14) . Ele foi ferido, mas passa bem

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 04:14

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

15 ago 2019 às 04:14
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Um inspetor penitenciário foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (14). De acordo com informações do Sindicato dos Inspetores (Sindaspes), o funcionário público estava no carro dele com a namorada quando foi rendido por um casal armado com uma pistola e um revólver.
> Dupla tenta roubar moto, mas é imobilizada por moradores na Serra
Segundo o Sindicato, ao anunciar o assalto, o casal percebeu que o inspetor estava armado e a dupla atirou contra o veículo. O disparo atingiu o braço direito do inspetor. A namorada dele não ficou ferida. Os bandidos fugiram correndo em direção ao veículo Corsa, de cor prata, que estava próximo ao local do crime.
Quando estavam entrando no veículo, os criminosos se depararam com uma viatura da Polícia Militar. A dupla de assaltantes atirou na direção dos policiais e os militares revidaram. O veículo em que eles estavam foi atingido e os bandidos fugiram correndo em direção a um matagal. Eles não foram localizados.
Casal atira em inspetor penitenciário durante assalto em Vila Velha
> Motorista de aplicativo é amarrado e amordaçado em assalto em Cariacica
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município. Após receber alta, os inspetor registrou a tentativa de assalto na 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha. O carro que seria usado para dar fuga aos ladrões foi apreendido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados