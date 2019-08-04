Casa em praia de Anchieta é arrombada e objetos recuperados em Guarapari

Quatro pessoas foram presas e uma menor apreendida, em Guarapari, neste sábado (03), depois que a Polícia Militar descobriu o paradeiro de eletrodomésticos e objetos furtados de uma casa da Praia de Parati,, Litoral Sul do Estado. Além dos produtos, os militares encontram drogas na casa do suspeito.

chegou até o paradeiro dos objetos, no bairro Kubitschek em, após análise das imagens das câmeras de vídeo monitoramento de uma casa arrombada e identificou um suspeito. No local, o homem foi abordado saindo de sua residência e portando equipamentos possivelmente utilizados nos arrombamentos.

Após buscas em algumas casas, foram apreendidos os materiais furtados pela manhã e outros identificados de furtos anteriores, como um fogão, uma geladeira, dois freezers, cortadores de grama, três ventiladores, três botijas de gás, diversos eletrodomésticos, perfumes, taças, facas e celulares. Também foram apreendidos entorpecentes, materiais utilizados no embalo para comércio, além de dois veículos utilizados nos furtos.