Criminosos usavam carro para praticar crimes em municípios da Grande Vitória Crédito: Polícia Rodoviária Federal

TV Gazeta, a condutora de 28 anos foi detida e autuada pelo crime de receptação. A identidade dela não foi divulgada. Um carro usado para fazer arrastões nos municípios de Cariacica Viana foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal , na tarde desta quarta-feira (02), próximo ao viaduto da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa). Segundo apuração da repórter Naiara Arpini, da, a condutora de 28 anos foi detida e autuada pelo crime de receptação.A identidade dela não foi divulgada.

Em conversa com a reportagem, o agente Mageste, da PRF, informou que a corporação já possuía informações sobre os crimes praticados com o Onix preto e que fez a abordagem durante uma ronda de rotina. De acordo com ele, nos arrastões, as vítimas eram normalmente agredidas com chutes e coronhadas.

"Nós tínhamos ciência que um veículo com essas características – um Onix preto, e com essa placa, inclusive – havia cometido vários assaltos violentos, com coronhada, chutes nas vítimas, na região de Viana. Fazíamos a ronda de rotina quando visualizamos o veículo. Fomos atrás, abordamos e havia essa moça na condução" Agente Mageste - Policial rodoviário federal

Estado. Para a corporação, a mulher afirmou que comprou o carro na última sexta-feira (29) e que voltava para Santa Maria de Jetibá após deixar o namorado no presídio. O homem, segundo a PRF, cumpre pena em regime semiaberto, e a namorada também possui passagens no sistema prisional por infrações cometidas no município da região Serrana do

De acordo com o agente, o veículo teria sido roubado em julho, no município da Serra. Além de ter sido clonado, todos os elementos de identificação foram modificados, inclusive o chassi.

Your browser does not support the audio element. Carro usado em arrastões em Viana e Cariacica é apreendido pela PRF

"Agora, não é possível afirmar [que a mulher tem participação nos crimes]. A Polícia Civil vai fazer a investigação e, mais para frente, teremos o desenrolar da história" Agente Mageste - Policial rodoviário federal

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica. "Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante", pontuou, em nota.

Relato de agressão

Uma das vítimas dos criminosos que utilizaram o carro conversou com a TV Gazeta e informou que teve a loja assaltada no Centro de Viana, no dia 20 de julho. Os homens levaram cerca de 22 celulares e dinheiro. Ao todo, o prejuízo foi de 30 mil, sendo que nada foi recuperado até agora. Imagens do sistema de videomonitoramento flagraram a ação.

"Chegou um rapaz fingindo que ia fazer o orçamento de um celular. Depois, pegou, levantou a camisa e anunciou o assalto. Bem baixinho, não gritou. Pediu para ficar queitinho, levantar as mãos e se afastar do balcão. Ele pegou a chave para poder roubar o celular da vitrine, mas não tava conseguindo. Chegou depois o comparsa dele, que estava um pouco mais nervoso, porque não estavam conseguindo abrir a vitrine. Aí pegou o revólver, veio para cima de mim, me coagiu e me deu uma coronhada na cabeça", relembrou.