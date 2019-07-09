Carro roubado em porta de escola em Vila Velha é recuperado

A polícia informou ainda que, antes de chegar ao bairro Ilha das Flores, os suspeitos atiraram contra a viatura policial, que revidou os disparos. Depois da troca de tiros, a perseguição continuou, sendo o carro abordado em. Os suspeitos só pararam o veículo quando se depararam com o cerco formado. A PM relatou que revistou os suspeitos e o veículo, mas a arma utilizada no crime não foi encontrada. O suspeito foi detido e os adolescentes apreendidos.