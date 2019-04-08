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Fundão

Carro de deputado roubado durante assalto em sítio no ES é recuperado

Ação no sábado fez reféns em um sítio; propriedade seria da família da esposa de Torino Marques

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 20:31

Publicado em 

08 abr 2019 às 20:31
O deputado Torino Marques Crédito: Facebook
O carro do deputado capixaba Torino Marques (PSL) já foi recuperado e está sob responsabilidade da Polícia Civil, que realizará uma perícia no automóvel. O veículo foi roubado durante um assalto com reféns, que aconteceu na noite do último sábado (6), em um sítio na Zona Rural de Fundão, região da Grande Vitória.
Procurada, a assessoria de Torino Marques preferiu não passar detalhes sobre a ação criminosa, mas esclareceu que a propriedade é da família da esposa do deputado. Em nota, a Polícia Civil informou apenas que o caso foi registrado pela vítima e que será investigado sob sigilo.
NOTA OFICIAL
Nesta segunda-feira (8), o deputado Torino Marques se manifestou por meio de nota oficial. Confira abaixo, ela na íntegra:
“A respeito do assalto no último sábado, venho comunicar que, graças a Deus, as vidas foram preservadas, a propriedade não é minha e o veículo particular já foi recuperado. As investigações seguem sob sigilo pela equipe da Polícia Civil.
Refeito, volto ao trabalho normal e agradeço – primeiramente a Deus, à Segurança Pública Estadual e aos cidadãos que se preocuparam.”
RELEMBRE O CASO
De acordo com registro do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), três indivíduos armados invadiram um sítio localizado no bairro Biriricas, em Fundão, no último sábado (6). As pessoas que estavam dentro da casa foram trancadas em um quarto pelos assaltantes, que também teriam apontado as armas para as cabeças das vítimas.
 > Família é feita refém em sítio durante assalto em Fundão
Do local, foram levados dois carros, aparelhos celulares, documentos e cartões de crédito. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada, mas que a equipe que se dirigiu ao local do crime não conseguiu deter nenhum suspeito.
Procurado, o deputado  afirmou que não estava no sítio no momento do assalto. "Estou em Santa Teresa com a minha família e vieram me dizer que 'fui assaltado'. Mas estou bem, toda minha família está bem”, disse o deputado, no domingo. 
> Leia mais matérias de Polícia

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