Carro de deputado roubado durante assalto em sítio no ES é recuperado

O deputado Torino Marques Crédito: Facebook

Polícia Civil, que realizará uma perícia no automóvel. O veículo foi roubado durante um assalto com reféns, que aconteceu na noite do último sábado (6), em um sítio na Zona Rural de Fundão, região da Grande Vitória. O carro do deputado capixaba Torino Marques (PSL) já foi recuperado e está sob responsabilidade da, que realizará uma perícia no automóvel. O veículo foi roubado durante um assalto com reféns, que aconteceu na noite do último sábado (6), em um sítio na Zona Rural de, região da

Procurada, a assessoria de Torino Marques preferiu não passar detalhes sobre a ação criminosa, mas esclareceu que a propriedade é da família da esposa do deputado. Em nota, a Polícia Civil informou apenas que o caso foi registrado pela vítima e que será investigado sob sigilo.

NOTA OFICIAL

Nesta segunda-feira (8), o deputado Torino Marques se manifestou por meio de nota oficial. Confira abaixo, ela na íntegra:

“A respeito do assalto no último sábado, venho comunicar que, graças a Deus, as vidas foram preservadas, a propriedade não é minha e o veículo particular já foi recuperado. As investigações seguem sob sigilo pela equipe da Polícia Civil.

Refeito, volto ao trabalho normal e agradeço – primeiramente a Deus, à Segurança Pública Estadual e aos cidadãos que se preocuparam.”

RELEMBRE O CASO

Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), três indivíduos armados invadiram um sítio localizado no bairro Biriricas, em Fundão, no último sábado (6). As pessoas que estavam dentro da casa foram trancadas em um quarto pelos assaltantes, que também teriam apontado as armas para as cabeças das vítimas. De acordo com registro do, três indivíduos armados invadiram um sítio localizado no bairro Biriricas, em Fundão, no último sábado (6). As pessoas que estavam dentro da casa foram trancadas em um quarto pelos assaltantes, que também teriam apontado as armas para as cabeças das vítimas.

Polícia Militar informou que foi acionada, mas que a equipe que se dirigiu ao local do crime não conseguiu deter nenhum suspeito. Do local, foram levados dois carros, aparelhos celulares, documentos e cartões de crédito. Por meio de nota, ainformou que foi acionada, mas que a equipe que se dirigiu ao local do crime não conseguiu deter nenhum suspeito.